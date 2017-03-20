"Dün, Başbakan'ın en zor günüydü"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği teklifine ilişkin "Evet" kampanyası yürüten Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'da düzenlediği mitingde, en zor gününü yaşadığını savundu. "İnsanın memleketine gidip beni bu görevden alın diye oy istemesi zor" diyen Tezkan, "Erzincanlı Başbakan’ın, Erzincanlılara bunu anlatması da zor. Erzincanlıların bunu anlaması daha da zor" ifadesini kullandı.

Yıldırım, mitingde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erzincanlılar diyor ki, 'Biz başbakan çıkardık, başbakanlık kalkıyor.' Vatana hizmet makamla, mevkiyle olmaz değerli hemşehrilerim. Gerektiğinde canını ortaya koyarak ülkeye, vatana hizmet edersiniz"

Mehmet Tezkan'ın "Başbakan'ın en zor günü" başlığıyla yayımlanan (20 Mart 2017) yazısı şöyle:

Başbakan dün memleketi Erzincan’daydı.. Köyüne gitti, kuzuları sevdi, akrabalarıyla sohbet etti, hemşerileriyle kucaklaştı..

İddia ediyorum; Başbakan’ın en zor günüydü..

Niye mi?

İzah edeyim..

Her kent gibi Erzincan da başbakan çıkarmaktan gurur duyuyordur.. Başbakan da Erzincanlı olmaktan..

Bu sebeple Erzincanlı Başbakan’ın, Erzincanlılarla buluşması önemliydi..

Erzincanlı Başbakan önce yaptıklarını anlattı.. Başarılı olduklarını vurguladı...

Erzincanlılar da alkışladı..

Sonra başbakanlık makamının kaldırılması için evet oyu istedi..

Yani evet deyin ki artık başbakanlık yapmayayım demek istedi..

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Erzincanlılar itiraz etmiş.. ‘Biz Başbakan çıkardık başbakanlık kalkıyor’ diye bağırmışlar..

Erzincanlı Başbakan ‘Biz nerede görev verilirse, orada görev yaparız’ diye geçiştirmiş..

Zor bi durum tabii..

İnsanın memleketine gidip beni bu görevden alın diye oy istemesi zor..

Erzincanlı Başbakan’ın, Erzincanlılara bunu anlatması da zor

Erzincanlıların bunu anlaması daha da zor..

Erzincan’ın talihsizliği

Erzincan iki başbakan çıkardı..

İkisi de kongre başbakanı oldu..

1989’da Özal Cumhurbaşkanı seçilince, ANAP Genel Başkanlığı ve başbakanlık koltuğu boşaldı..

Özal, Yıldırım Akbulut’u işaret etti..

ANAP delegeleri Özal’ın isteğine uydu; Akbulut’u seçti..

Akbulut Erzincanlıydı..

Erzincan’ın çıkardığı ilk başbakan oldu..

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Fakat, Akbulut kongre başbakanı olarak kaldı.. Seçim yüzü görmedi..

1991’de kongrede Mesut Yılmaz’a yenilince koltuğundan oldu..

Kenara çekildi..

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Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanı’nın işaretiyle AKP Genel Başkanı seçildi..

Başbakan oldu..

Erzincan’ın çıkardığı ikinci başbakandı..

Referandumdan evet oyu çıkarsa 2019 seçimlerini göremeyecek..

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Erzincan’ın talihsizliği; iki başbakan çıkardı..

Biri kongre başbakanı oldu..

İkincisi başbakanlığı kaldırmak için oy istiyor.

Erzincan ne diyecek?

Erzincanlılar için de zor durum..

Bakalım 16 Nisan referandumunda ne diyecekler..

Evet diyerek Erzincanlı Başbakan’ın, başbakanlığına son mu verecekler..

Güle güle mi diyecekler..

Yoksa..

Hayır diyerek Erzincanlı Başbakan’ın, TC Başbakan’ı kalmasını mı sağlayacaklar..

Erzincan’dan çıkacak sonucu çok merak ediyorum..

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Bir de İstanbul’daki Erzincanlılar var.. Erzincanlıların yoğun olduğu Kartal’dan çıkacak sonuçlara bu gözle de bakacağım..