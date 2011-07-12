-DÜN ANDİÇTİLER, BUGÜN SORU SORDULAR TBMM (A.A) - 12.07.2011 - CHP'den, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ile Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, andiçtikten sonra ilk soru önergesini yöneltti. Özdemir, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan olayların bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak'ın bu kentte öldüğü ve gizlice defnedildiğine ilişkin basında haberler yer aldığını ifade etti. Öldüğü söylenen kişinin Erçakmak olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılıp yapılmayacağını soran Özdemir, ''18 yıldır aranan ve en sonunda polis merkezine 300 metre mesafedeki evinde ölen şahsın bulunamamasında kusuru olan emniyet görevlileri hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?'' diye sordu. Havutça ise soru önergesinde, 16 Mayıs'ta Bandırma Limanında, Ukrayna'dan gelen 2 gemide 6 bin 600 ton GDO'lu mısır ele geçirilmesini ve mısırların ithalatı için alınması gereken kontrol belgesinde, ''GDO yoktur'' raporu veren kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını gündeme getirdi.