Dün 7 TL'yi gören dolar yeniden hareketlendi

Dolar dün akşam saatlerinde ani dalgalanma ile 7 TL seviyesine yaklaşırken Euro / TL ise 8.20’yi aşarak tarihi rekoru test etti.

Döviz piyasaları dün dolar/TL ve Euro/TL'de ani hareketlerin yaşandığı bir akşamı geride bıraktı. Dolar/TL'nin 7 lirayı gördüğü; Euro/TL'nin 8,2240 seviyeleriyle rekor tazelediği 4 saatlik sürecin ardından bugün öğle saatlerin kurlar yeniden hareketlendi.

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Uluslararası arenada euro ve doların değerini etkileyecek birçok gelişme yaşanırken dün akşam saatlerinde Türk Lirası, dolar ve euro karşısında ani ve kısa süreliğine sert değer kayıpları yaşadı. Borsa İstanbul'un kapanış dakikalarında 6,8550 seviyelerinde olan dolar/TL kuru, 18.00 ila 22.00 saatleri arasında 7 lirayı aşan ani bir yükseliş yaşadı. Bu 4 saatlik dilimde dolar/TL saat 20:10 sularında 7,0010'a kadar yükseldi.

Saatler 22:00'ı gösterdiğinde ise dolar yeniden 6,85 düzeyine çekilmişti. Aynı saatlerde benzer hareketlilik euro/TL kurunda da yaşandı. 18:00 ila 22:00 aralığında euro/TL, 8,07'den 8,2239'a kadar ulaştı.

Dolar/TL ve euro/TL'de yükseliş bugün de sürüyor

Dolar ve euro, Türk Lirası karşısında dün dalgalandıktan sonra gece boyunca eski seviyelerine geri dönmüştü. Güne 6,85'ten başlayan dolar/TL, öğle saatlerinde yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü ve saat 13:15 itibarıyla 6,9745'e kadar çıktı. 8,07'den güne başlayan Euro/TL ise aynı dakikalar 8,18'in üzerine tırmandı. Sonrasında kurlar bir miktar çekildi ve saat 13:50 itibarıyla dolar/TL 6,9205; Euro/TL 8,1270'ten değerleniyor.