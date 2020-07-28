Doların 7 TL'ye yükselmesinin sebebi tartışılıyor: Yunanistan'ın boykot çağrısı ve S-400 haberleri

Dolar dün akşam saatlerinde ani dalgalanma ile 7 TL seviyesine yaklaşırken Euro / TL ise 8.20’yi aşarak tarihi rekoru test etti.

Daha sonra yeniden 6.85 seviyesine gerileyen dolar, bugüne 6.88 seviyesinden başladı. Piyasada, dolardaki ani dalgalanmanın sebebine ilişkin bir görüş birliği olmadığı dikkat çekiyor. Yatırım Finansman, sabah yayınladığı notta yükselişi Yunanistan’ın Türkiye ile ilgili boykot çağrısına bağladı. Yatırım Finansman’ın notunda, “Dolar, dünyada değer kaybetmesine karşın TL üzerindeki faiz baskısı burada ön planda. 6.87 üzerine yerleşmesi durumunda piyasa yukarı hareketi sürdürmek isteyebilir” dedi.

Cumhuriyet’te göre ise bir bankacı, S-400'lerin Amerika'da gündemden düşmediğine dikkat çekerek, “Dolar/TL’deki yükselişle aynı anda ABD’de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin yaptırım uygulanma ihtimalini artıran haberler gördük. Sıçrama sonrası her ne kadar yeniden 6.85 civarına geri gelsek de bu tip hareketler riskleri ortaya koyuyor” yorumu yaptı.