Dün indirim yapılan benzine, bugün 5 kuruş zam geldi

Benzin fiyatlarına dün gelen 5 kuruş indirimden sonra bugün 5 kuruş artış yapıldı.

Dünya'da yer alan habere göre; Brent petrolde yaşanan sert fiyat hareketleri akaryakıt ürünlerinin de dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor. Neredeyse akaryakıtta hergün bir indirim veya zam haberi geliyor. Son olarak dün 5 kuruş indirim yapılan benzin grubuna bugün aynı miktarda zam yapıldı. Litrede 5 kuruş yapılan zamdan sonra İstanbul'da 95 oktan benzin fiyatı 4,05 TL'den yeniden 4,10 TL'ye; Ankara'da 4,08 TL'den 4,13 TL'ye çıktı.

Dün yüzde 7 yükselişle 35 dolara çıkan Brent petrol, bu seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.