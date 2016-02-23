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Ekonomi

Dün indirim yapılan benzine, bugün 5 kuruş zam geldi

Dün yüzde 7 yükselişle 35 dolara çıkan Brent petrol ise bu seviyelerdeki seyrini sürdürüyor

23 Şubat 2016 19:57

Benzin fiyatlarına dün gelen 5 kuruş indirimden sonra bugün 5 kuruş artış yapıldı.

Dünya'da yer alan habere göre; Brent petrolde yaşanan sert fiyat hareketleri akaryakıt ürünlerinin de dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor. Neredeyse akaryakıtta hergün bir indirim veya zam haberi geliyor. Son olarak dün 5 kuruş indirim yapılan benzin grubuna bugün aynı miktarda zam yapıldı. Litrede 5 kuruş yapılan zamdan sonra İstanbul'da 95 oktan benzin fiyatı 4,05 TL'den yeniden 4,10 TL'ye; Ankara'da 4,08 TL'den 4,13 TL'ye çıktı. 

Dün yüzde 7 yükselişle 35 dolara çıkan Brent petrol, bu seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

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