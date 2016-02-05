Benzinin litre fiyatına 7 kuruş indirim

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında ortalama 7 kuruşluk indirim yaptı.

Ankara'da litresi ortalama 4,25 liradan satılan benzinin fiyatı 4,18 lira olacak.

Litresi İstanbul'da 4,21 liradan satılan benzinin fiyatı 4,14 kuruşa düşerken, İzmirliler bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 4,16 lira ödeyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.