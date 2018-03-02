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Yaşam

Dün 300 kilo dinamitle yıkılmayan bina bugün kendiliğinden yıkıldı

Bursa Valiliği, atıl durumdaki 13 katlı bina için yıkım kararı aldı

02 Mart 2018 19:08

Bursa Valiliği'nin kararıyla atıl durumdaki 13 katlı bina, dün, 300 kilo dinamit patlatılarak yıkılmak istendi. İkinci ve üçüncü katlardaki kaploların kopması nedeniyle başarısız olunurken bina bugün kendiliğinden yıkıldı. 

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Caddesi'nde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait olduğu belirtilen arazideki 13 katlı atıl bina için Bursa Valiliği'nden yıkım kararı alındı. Bunun üzerine, dün binanın ilk 3 katına 300 kilogram dinamit yerleştirildi. AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı patlama, geri sayımın ardından gerçekleştirildi. İlk patlamada 300 kilo dinamit ile tamamen yıkılması beklenen bina, ikinci ve üçüncü katlara giden bağlantı kablolarının kopması nedeniyle gerçekleşmedi. Yapılan incelemelerin ardından gerekli çalışmalar sağlanarak, ikinci denemeyle kalan dinamitler patlatıldı; ancak bina, bu kez de ayakta kaldı. Ekipler, binanın daha sonra yıkılması yönünde karar alınmasıyla bölgeden ayrıldı. 

Atıl durumdaki 13 katlı bina, bugün öğle saatlerinde, kendiliğinden yıkıldı. 300 kilo dinamit patlatılmasına rağmen dün yıkılamayan bina, bugün yerle bir olurken, olay sırasında zarar gören olmadı. (DHA)

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