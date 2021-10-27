Dumlupınar Üniversitesi’nde düzenlenen 'yaratılış' kongresinde laiklik hedef alındı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde kamu görevlileri ile tarikat ve vakıf temsilcilerinin de yer aldığı 5. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Ders kitaplarına ilişkin sunum yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü idari personeli Ayhan Küflüoğlu, derslerin, “seküler ve laik eğitim gerekçesiyle din ve fen-sosyal dersler olarak ayrıldığını, bu ayrımın doğru olmadığını” savundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Küflüoğlu, “Bu sahte ve sanal ayrımların bedeli ‘camide müslüman-işyerinde kapitalist’, ‘part-time müslümanlığın’ artmasıyla ödenmekte. Çağımızda, deizme yönelmelerde görülen artış da bunun diğer bedeli” dedi. Din dersi dışındaki derslere “seküler ve laik eğitim etiketi verildiğini, bu derslerin aslında ateist inançlara göre işlendiğini” öne süren Küflüoğlu, doğadaki olayları kimin yaptığının da incelenmesi gerektiğini belirterek ateistlere, “Ateizmin doğru olduğuna dair bilimsel bir gözlem mi yaptınız, bilimsel bir veri mi buldunuz?” sorusunu yöneltti.

Albert Einstein ile Nursi’yi kıyasladı

Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sait İnan ise sunumunda görelelik teorisi üzerinden bilim insanı Albert Einstein ile Nursi’yi kıyasladı. Nursi’nin düşüncelerinin, “Einstein’ın teori niteliğinde ileri sürdüğü gerçeklerden geride olmadığını” savunan İnan, Nursi’nin bazı ifadelerini anımsatarak, “bu ifadelerin, görelilik teorisinin çok daha geniş anlamlarını ifade ettiğini” iddia etti.