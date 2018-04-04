Dumlupınar şehitleri anıldı; 'Ağabeyimin son sözü 'Vatan sağ olsun'du

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKALE Boğazı\'ndan geçiş yaparken 65 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi Naboland ile çarpışması sonucu batan \'TCG Dumlupınar\' denizaltısında şehit olan 81 denizci için boğazda anma töreni düzenlendi. Şehit denizciler için \'TCG Dumlupınar\' denizaltısının battığı bölgeye çelenk bırakıldı. Törene, son sözleri, \"Vatan sağ olsun\" olan şehit Astsubay Selami Özben\'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut da (80) katıldı. Tezbulut, \"Ağabeyim vefat ettiği zaman ben 17 yaşındaydım. Haberi duyduğumuz zaman çok kötü olduk. Ağabeyimin son sözleri \'Vatan sağ olsun\'. Hepsine Allah\'tan rahmet diliyorum\" dedi.

\'TCG Dumlupınar\' denizaltısı şehitleri için düzenlenen anma töreni Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kalesi\'nde başladı. Nara Barbaros Şehitliği\'ndeki ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Daha sonra \'TCG İnönü\' denizaltısına geçen Tavlı ve Algül, \"TCG Dumlupınar\'ın 65 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı. Dumlupınar denizaltısındakiler ile \'TCG Karabiga\' gemisinde töreni takip eden askerler ile gaziler, 1 dakika boyunca çalınan siren eşliğinde selam durarak \'TCG Dumlupınar\' denizaltısı şehitlerini andı.

SON SÖZLERİ \'VATAN SAĞ OLSUN\'DU

Anma törenine, 1953 yılında batan \'TCG Dumlupınar\' denizaltısında şehit düşen 81 denizciden, son sözleri \'Vatan sağ olsun\' olan Astsubay Selami Özben\'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut da katıldı. Tezbulut, \"Çok üzücü bir olay. Şehitlerimizin hepsine Allah\'tan rahmet diliyorum. Ağabeyim vefat ettiği zaman ben 17 yaşındaydım. Haberi duyduğumuz zaman çok kötü olduk. Annem kendinde değildi, bayılmıştı. Her kesimden insan evimize geldi. Ben senelerdir törenlere katılıyorum. Çok gururluyuz. Bizi hem Çanakkale\'ye hem de Gölcük\'teki anma törenlerine davet ettikleri için çok da mutlu oluyoruz. Ağabeyim Selami Özben\'in son sözleri \'Vatan sağ olsun\'. Hepsine Allah\'tan rahmet diliyorum\" dedi. Günaydın Tezbulut, konuşmasının ardından, 16 yaşındayken, Dumlupınar şehidi ağabeyi Selami Özben\'in şiir defterinden aldığı şiirden bir dörtlük okudu.

Nara Kalesi\'ndeki tören, sunumun ardından Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu\'nun konseriyle tamamlandı.

DUMLUPINAR KAZASI

Donanmaya katılışını takiben çeşitli görevler alan ve başarı ile yerine getiren \'TCG Dumlupınar\' denizaltısı, en son \'TCG I. İnönü\' denizaltısı ile birlikte Ege\'de icra edilecek \'Blue Sea\' isimli NATO tatbikatına katılmak için 1 Nisan 1953 günü saat 16.00\'da Gölcük\'ten hareket etti. İki gün süren görevin ardından dönüşe geçen \'TCG Dumlupınar\', 3 Nisan\'ı 4 Nisan\'a bağlayan gece puslu havada Çanakkale Boğazı\'na girdi. Burada Marmara Denizi\'nden Boğaz\'a giriş yapan İsveç bandıralı \'Naboland\' isimli ticaret gemisiyle çarpışıp batan \'TCG Dumlupınar\' denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu.



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