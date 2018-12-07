Dumlu Şehitliği gözyaşları ile açıldı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu beldesinde 247\'nci Piyade Alayı Koğuşunda 7 Aralık 1966 yılında çıkan yangında şehit olan 65 asker, 52\'nci yılında yeni yaptırılan şehitlikte dualarla ve gözyaşları ile anıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan \'Dumlu Şehitlik Anıtı\'nın açılışı ve 52\'nci yıl dönümüne Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Sadettin Doğan, daire müdürleri, STK temsilcileri ve Türkiye\'nin dört bir tarafında yaşayan şehit yakınları ile yangından kurtulanlar katıldı. Gözyaşların sel olduğu şehitlik açılışı ve anma töreni öncesi konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, faciaya, erlerin yattığı koğuştaki benzin bidonunun neden olduğunu söyledi.

AZİZ HATIRALARINI YAŞATACAĞIZ

Vatani görevini yapan 65 Mehmetçiği rahmetle andıklarını belirten Sekmen şunları söyledi:

\"Kutsal bildiğimiz değerleri korumak için savaşırken şehit olmak bir Müslüman için en büyük mertebedir. Bugün sahip olduğumuz ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşadığımız bu yurt, üzerinde özgürce gezindiğimiz bu topraklar, yüz binlerce şehidin kanlarıyla vatanlaştırılmıştır. İşte bu şiarla hareket eden bizler şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, milli ve manevi değerlerimizi yarınlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Bugün burada 1966 yılındaki elim bir kaza sonucu Hakk\'a yürüyen Dumlu şehitlerimizi şahadetlerinin 52\'inci sene-i devriyesinde anmak için sizlerle birlikteyiz. Bilindiği gibi 7 Aralık 1966 yılının Çarşamba gecesinde, saat 23.35\'te Erzurum\'un Dumlu Mahallesindeki 51\'nci Tümen\'in 247\'inci Piyade Alayı\'nda 65 Mehmetçiğimiz, yanarak şehit olmuş, 27 askerimiz de yaralanmıştı. Hafızalarımızda acısı halen daha dinmeyen bu facia karargâh bölüğü koğuşunda yaşandı. Aşırı soğuklardan korunmak amacıyla barakadaki soba benzinle tutuşturulmak istenmiş ve bu sırada benzin bidonu infilak etmişti. Bu elim kaza sonucu vatani görevlerini Erzurum\'da yapan 65 Mehmetçiğimiz yanarak şehit oldu. Bizler de şehitlerimizin, kahramanlarımızın, Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarını yaşatmak adına 65 yiğidimizin isimlerini şahadetlerinin sene-i devriyesinde ölümsüzleştirmek adına Dumlu Şehitlik Anıtı\'nı inşa ettik.\"

ALEVLER İNSAN KOVALIYORDU

Yangın faciasından sağ olarak kurtulan ve şu anda Ankara\'da taksicilik yapan evli 2 çocuk babası Şafak Uluyılmaz (72) o gece alevlerin insan kovaladığını gördüğünü söyledi. Gece yarısı olmasına rağmen alevlerin ortalığı gündüze çevirdiğini belirten Uluyılmaz şöyle konuştu:

\"Yaklaşık 1 metre kar vardı ve hava soğuktu. Koğuşta iki tane sobamız vardı. 18 nöbetçi hariç, 144 yat mevcudumuz vardı. Onbaşı 23-01 nöbetçilerini dağıtıyor ve \'sobayı yakın\' diye uyarıyordu. Koğuş nöbetçisi yakacak bir şey bulamıyor. Onbaşı da benzin yakmasını istiyor. O da şoförlüğünü yaptığım ambulanstan benzin alıp getiriyor. O sırada gözüne bir şey battığı için benzin bidonunun sobanın yanına bırakıp gidiyor ve birkaç dakika sonra patlama oluyor. Sekiz aylık askerdim. Uyandığımda koğuşun içi gündüz gibiydi. Herkes gibi bende pencereden atladım. Korkunç bir geceydi. Alevlerin insan kovaladığını orada gördüm.\"



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