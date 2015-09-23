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Kültür-Sanat

Duman'ın solisti Kaan Tangöze, ilk solo albümünü tamamladı

Albümde yer alacak 'Taksim Meydanı' adlı şarkı, Gezi Parkı eylemlerinin 2. yıldönümü olan 31 Mayıs 2015'te yayınlanmıştı

23 Eylül 2015 10:57

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, ilk solo akustik albümünü tamamladı.

Duman ile devam eden konserlerin yanı sıra, solo konserlerini de eş zamanlı sürdürecek olan Tangöze’nin, 12 şarkının yer aldığı albümü, 1 Ekim’den itibaren müzik marketlerde yer alacak.

Kaan Tangöze`nin solo albüm çıkaracağı Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl dönümünde (31 Mayıs) duyurulmuş, albümde yer alan Taksim Meydanı isimli şarkı paylaşılmıştı.

Şarkının sözleri şöyle: 

Yunus Emre Caddesi`nde bir sanayi sokağında
Gözü dönmüş kahpe döller pusu kurmuş karanlığa
Katli vacip görülmüş sebep özgür olmasında
Alev almış bir ateş bu şimdi Taksim Meydanı`nda yanar

Ankara`nın göbeğinde Kızılay Meydanı`nda
Ateş açmış bir polis var genci vurmuş kafasından
Katle ferman verilmiş yüksek yüksek koltuklardan
Alev almış bir ateş bu şimdi Taksim Meydanı`nda yanar

Mithatpaşa Caddesi`nde Gaziler Sokağı`nda 
Yola çıkmış bir çocuk var ekmek alma çabasında
Katli vacip görülmüş sebep orada olmasında
Korkma sönmez bir ateş bu şimdi Taksim Meydanı`nda yanar.

 

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