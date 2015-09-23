Duman'ın solisti Kaan Tangöze, ilk solo albümünü tamamladı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, ilk solo akustik albümünü tamamladı.

Duman ile devam eden konserlerin yanı sıra, solo konserlerini de eş zamanlı sürdürecek olan Tangöze’nin, 12 şarkının yer aldığı albümü, 1 Ekim’den itibaren müzik marketlerde yer alacak.

Kaan Tangöze`nin solo albüm çıkaracağı Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl dönümünde (31 Mayıs) duyurulmuş, albümde yer alan Taksim Meydanı isimli şarkı paylaşılmıştı.

Şarkının sözleri şöyle:

Yunus Emre Caddesi`nde bir sanayi sokağında

Gözü dönmüş kahpe döller pusu kurmuş karanlığa

Katli vacip görülmüş sebep özgür olmasında

Alev almış bir ateş bu şimdi Taksim Meydanı`nda yanar



Ankara`nın göbeğinde Kızılay Meydanı`nda

Ateş açmış bir polis var genci vurmuş kafasından

Katle ferman verilmiş yüksek yüksek koltuklardan

Alev almış bir ateş bu şimdi Taksim Meydanı`nda yanar



Mithatpaşa Caddesi`nde Gaziler Sokağı`nda

Yola çıkmış bir çocuk var ekmek alma çabasında

Katli vacip görülmüş sebep orada olmasında

Korkma sönmez bir ateş bu şimdi Taksim Meydanı`nda yanar.