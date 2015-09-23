Duman'ın solisti Kaan Tangöze, ilk solo albümünü tamamladı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, ilk solo akustik albümünü tamamladı.
Duman ile devam eden konserlerin yanı sıra, solo konserlerini de eş zamanlı sürdürecek olan Tangöze’nin, 12 şarkının yer aldığı albümü, 1 Ekim’den itibaren müzik marketlerde yer alacak.
Kaan Tangöze`nin solo albüm çıkaracağı Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl dönümünde (31 Mayıs) duyurulmuş, albümde yer alan Taksim Meydanı isimli şarkı paylaşılmıştı.
Şarkının sözleri şöyle:
Yunus Emre Caddesi`nde bir sanayi sokağında
Gözü dönmüş kahpe döller pusu kurmuş karanlığa
Katli vacip görülmüş sebep özgür olmasında
Alev almış bir ateş bu şimdi Taksim Meydanı`nda yanar
Ankara`nın göbeğinde Kızılay Meydanı`nda
Ateş açmış bir polis var genci vurmuş kafasından
Katle ferman verilmiş yüksek yüksek koltuklardan
Alev almış bir ateş bu şimdi Taksim Meydanı`nda yanar
Mithatpaşa Caddesi`nde Gaziler Sokağı`nda
Yola çıkmış bir çocuk var ekmek alma çabasında
Katli vacip görülmüş sebep orada olmasında
Korkma sönmez bir ateş bu şimdi Taksim Meydanı`nda yanar.