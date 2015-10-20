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Yaşam

Dumanı fark eden anne oğlunu kurtardı, küçük kızı hayatını kaybetti

3 yaşındaki Mert Özçelik hastaneye kaldırılırken, 1,5 yaşındaki Hilal Özçelik ise yangında hayatını kaybetti

20 Ekim 2015 23:42

Niğde'de odalarında çakmakla oynarken yangın çıkaran çocuklardan 1.5 yaşındaki Hilal Özçelik yanarak yaşamını yitirirken, 3 yaşındaki Mert Özçelik ise annesi tarafından baygın halde kurtarıldı. Alevler nedeniyle ikinci kez odaya giremeyen acılı anne ile oğlu hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, Niğde'nin Selçuk Mahallesi’ndeki Deniz Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2’inci katında oturan Mehmet Ali ve 24 yaşındaki Tülay Özçelik’in oğulları Mert ile kızları Hilal, iddiaya göre oturma odasında çakmakla oynarken evde yangın çıktı. Başka bir odada bulunan anne Tülay Özçelik, duman ve kokuyu fark ederek çocuklarının bulunduğu odaya koştu.

Dumandan boğulma tehlikesi yaşayan oğlu Mert’i yanan odadan çıkarmayı başaran Tülay Özçelik, dumandan etkilenince küçük kızı Hilal Özçelik’i kurtaramadı. Bu sırada eve giren vatandaşlar, anne ve oğlunu evin dışına çıkarırken küçük kız alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ambulansla Niğde Devlet Hastanesi’ne götürülen anne ve oğlu Mert tedavi altına alındı.

Olayı duyup eve koşan baba Mehmet Ali Özçelik ise çaresizce kızının cansız bedeninin çıkarılmasını bekledi. Evden cansız bedeni çıkarılan Hilal Özçelik’in cenazesi de otopsi için annesi ve kardeşinin götürüldüğü hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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