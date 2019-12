Duman'a 'baget' davası

T24-

Milliyet'in haberine göre, ünlü rock grubu Grup Duman’ın dünyaca ünlü bateristi Cengiz Baysal hakkında, 2010 yılında ODTÜ konseri sırasında elindeki bageti fırlatarak, seyirciler arasındaki Ankara Barosu avukatı Çiğdem Kılıç’ın sol gözünden yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla, 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ortaya çıktı.Ron Affif, Nguyen Le, Dave Samuels, Eve Cornelius, Chip Crafword, Paula West gibi müzisyenlerle çalışan, Avrupa’nın birçok ülkesinde konserlerde yer alan Baysal, Los Angeles’ta “Musicians Institute” okulunda öğretim üyeliği yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü. 2007’den bu yana Grup Duman’ın bateristliğini yapan Baysal’ın yargılanmasına adli tatilin ardından Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.Baysal’ın yargılanmasına neden olan olay, 12 Mayıs 2010’da meydana geldi. Grup Duman, ODTÜ Stadyumu’nda bir konser verdi. Konserin bitimine doğru Baysal, bagetini seyircilere doğru fırlattı. Ancak, Baysal’ın fırlattığı baget, konseri izlemeye gelen yüzlerce izleyici arasındaki Çiğdem Kılıç’ın sol gözüne isabet etti.Kılıç, konserden bir gün sonra Çankaya Polis Karakolu’na giderek, şikayetçi oldu. Kılıç, Baysal’ın attığı bagetle yaralandığını, davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi. Baysal ise ifadesinde bagetini fırlatmadığını öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi. Adli tıpa sevkedilen Kılıç’a verilen kati doktor raporunda, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı belirtildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıç’ın şikayeti üzerine yürüttüğü soruşturmayı bir süre önce tamamlayarak, Baysal hakkında “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi, bu iddianameyi kabul etti. Baysal’ın yargılanmasına adli tatilden sonra başlanacak.Baysal’ın hayranları tarafından hazırlanan sitede yer alan bilgilere göre, Baysal’ın çalıştığı müzisyenler arasında Ron Affif, Kerem Görsev, Aydın Esen, Mercan Dede, Okay Temiz, İlhan Erşahin, Emin Fındıkoğlu, Tuna Ötenel, Nguyen Le, Dave Samuels, Eve Cornelius, Chip Crafword, Audio Fact Grubu, Ali Perret, Tiger Okoshi, İmer Demirer, Paula West gibi isimler bulunuyor. Baysal, 1998-1999 yıllarında Los Angeles’da “Musicians Institute” okulunda öğretim üyesi, “Los Angeles City College” okulunda ise “Advisory Board” üyesi olarak görev aldı.Ünlü baterist Cengiz Baysal, Blue Note (Newyork), Bimhouse (Amsterdam), North Sea Jazz, Montreux Jazz, Jazz a Vienne, Rhythm Sticks (Londra), Ethnosur, Ethnomalaga (İspanya), Moers (Almanya), Jazzy Spring in Bucharest, Viyana O.R.F. ve Joe Zawinul’s Birdland konser etkinliklerinde yer aldı. Baysal, ilk solo albümü olan “Yıldızların Üstünde”yi Kasım 2003’te çıkardı. Albüm, Jazz dergisi okuyucu anketinde en çok beğenilen CD’ler listesinde yer aldı. Baysal, ikinci albümü olan “Candy and Milkshake”i 2006 Ağustos ayında çıkardı. Duman grubunun albüm kayıtlarında yer alan Baysal, Şubat 2007’de Alen Konakoğlu’nun askere gitmesi nedeni ile konserlerde gruba eşlik etmeye başladı.