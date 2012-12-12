Duman'a ayet protestosu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi bir grup, Isparta'da konser vermesi planlanan ''Duman'' adlı rock grubunu, İhlas Suresi'nin ayetlerini değiştirerek şarkı sözlerinde kullandığı iddiasıyla protesto etti ve konserin iptal edilmesini istedi.

26 Aralık'ta düzenlenecek ''Duman'' grubunun konserine tepki göstermek amacıyla Belediye İş Hanı önünde toplanan grup, ''Duman'sız hava istiyoruz'' ve İhlas Suresi'nin yazılı bulunduğu pankart açtı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Haluk Gürsoy, dünyanın değişik yerlerinde Müslümanlara yönelik karalama kampanyaları yapıldığını ifade ederek, ''Türkiye'de gençliğin peşinden sürüklenip gittiği rock grubu olan Duman da bu yanlışa düşmüş ve albümünde bulunan ''rezil'' adlı parçasında İhlas Süresi'nin 'Lem yelid velem yuled' olan 3. Ayetini 'Lem yelid ve löp yutar' olarak değiştirerek şarkı yapma densizliğini gösterdi'' diye konuştu.

Isparta'daki yetkililerin, konseri iptal etmesi gerekiğini söyleyen Gürsoy, Duman'ın daha önce vermeyi planladığı konserin duyarlı insanların tepkileri sonucu iptal edildiğini sözlerine ekledi.

Duman'ın protestoya neden olan şarkısı

