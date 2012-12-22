'Duman' grubunun Isparta konseri iptal

İhlas Suresi'nin ayetlerini değiştirerek şarkısında yer verildiği iddia edilen, "Duman" müzik grubunun Isparta konseri iptal edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rock Grubu Topluluğu, Çarşamba günü verilecek "Duman" grubu konserinin iptal edildiğini bildirdi.

Konser için bilet alanların ücretlerinin 24-28 Aralık tarihleri arasında iade edilebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Konser yine 'rezil' sebeplerden dolayı iptal olmuştur'

''Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan Duman Konseri yine bir önceki 'rezil' sebeplerden dolayı iptal olmuştur. Bu konuda siz de eminsiniz ki anlaşılmak istenmeyeceğini bildiğimiz için buraya paragraflar dolusu yazı yazmamızın hiç bir anlamı olmayacaktır. Biletleri olan sanatseverlerin bilet iadelerini kulüp odasından iade edebilmeleri mümkündür.''

Duman grubu, İhlas Suresi'nin ayetlerini değiştirerek şarkısında yer verdiği iddiasıyla eleştirilmişti.

SDÜ'den bir grup öğrenci, grubunun konser vermesine tepki amacıyla eylem düzenlemişti.