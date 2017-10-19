Duman altındaki Bodrum turistleri şaşırttı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, katı atık depolama tesisinde akşam başlayan yangın, turistik ilçeyi duman altında bıraktı. Yunan adalarından gemiyle kente gelen turistler manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı.

Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama alanında dün metan gazı sıkışması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla bugün sabah saatlerinde söndürüldü. Ancak katı atık depolama alanından çıkmaya devam eden dumanlar gökyüzünü kapladı. Birçok vatandaş, kahvaltısını balkon ve dış mekanlar yerine evlerin ve otellerin içinde yapmak zorunda kaldı.

Gemiyle bu sabah Yunan adalarından kente gelen yabancı turistler de manzarayı görünce şoke oldu. Alman turist 55 yaşındaki Heidrich Möller, \"Bodrum\'a eşimle birlikte birçok kez tatile geldik. Bu kez de deniz yolunu tercih ettik. Ancak sabah karşılaştığımız manzara bizi şoke etti, dağların üzerinden kentin üzerine dumanlar akıyordu\" dedi.

Yangın bölgesinde inceleme yapan Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, \"Bodrum tam 40 yıldır bu çileyi çekiyor. Son olarak 2012\'de belediye olarak bir proje yaptık, AB\'nden fon da bulduk. Ancak \'orası olmaz, burası yasak\' diyerek projeyi engellediler. Şu anda da Mumcular Mahallesi\'nde yapmaya başladığımız modern katı atık tesisi de \'tarihi eser çıktı\' denilerek durduruldu. Ne yeşile ne tarihe karşı saygısızlığımız var. Ancak yasaklamalarla bu iş olmuyor. Gelin yer gösterin dediğimizde ise kimse yer göstermiyor. Bodrum halkı bu zehri solumak zorunda değil, dünya markası olan bir kente bu manzara yakışıyor mu? Sonunda faturayı yine bana kesiyorlar. Oysa bu sorun Bodrum\'un, Muğla\'nın sorunu olmaktan çıktı, ülke meselesi haline geldi. Devlet, Büyükşehir ve Bodrum ele ele verip bu sorunu acil olarak çözmekten başka çaremiz yok. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız\" dedi.

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