Duma'dan Rusya vatandaşlığını kolaylaştırma yasasına destek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Ekim (DHA) – Rusya Devlet Duma Komitesi, Rusya Federasyonu vatandaşlığının kazanılmasını kolaylaştıracak yasa tasarısını destekledi.

Duma Sivil Toplum Komitesi, parlamenterlere Rusya Devlet Başkanı’na bazı yabancı vatandaşlara basitleştirilmiş şekilde Rus vatandaşlığı verme yetkisinin sağlanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etmelerini tavsiye etti.

Belgenin açıklayıcı notunda, Rusya vatandaşlığını kolaylaştırılmış şekilde almaya sadece istikrarsız şartlara sahip ülkelerde yaşayan vatandaşların aday olabileceği belirtildi.

Yasa tasarısına göre, yurttaşların yeniden yerleşimini teşvik etmeyi amaçlayan devlet programına katılanlar, ikamet iznine sahip olmasalar bile vatandaşlık başvurusunda bulunabilecekleri ve geçici kayıt veya ikamet izninin verilmesinin yeterli olacağı belirtildi.

Daha önce, İçişleri Bakanlığı’nın Rusya Devlet Başkanı’na basitleştirilmiş şekilde Rus vatandaşlığı almaya hak kazanan yabancı vatandaş kategorilerini belirlemesine izin verecek değişiklikler geliştirdiği vurgulandı.