Duma'da kimyasal saldırı iddiası

Tıbbi yardım derneği Suriyeli Amerikan Tıp Topluluğu (SAMS), muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren bir diğer yardım örgütü ile yaptığı ortak açıklamada Suriye rejiminin Doğu Guta'da muhaliflerin elindeki son bölge olan Duma'da kimyasal saldırı düzenlediğini ve saldırıda 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, çoğu kadın ve çocuk 500'den fazla kişinin nefes alma güçlüğü, ağızda köpürme ve gözlerde yanma şikayetiyle sağlık merkezlerine getirildiği belirtildi. Hastalardan klor benzeri koku da geldiği bildirildi.

Tıbbi ve İnsani Yardım Organizasyonları Birliği (UOSSM) ise saldırıdaki can kaybını 70 olarak duyurdu. Uluslararası yardım derneği sözcüsü Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuğun da olduğunu söyledi.

UOSSM, yaptığı bir başka açıklamada, kurtarma ekiplerinin devam eden bombardımanda kurbanlara ulaşmakta zorluk çektiğini ve ölü sayısının 100’ü aşacağını tahmin ettiklerini duyurdu.

Rejim güçleri geçen Cuma, Doğu Guta’daki en büyük silahlı muhalif grup olan Ceyş'ül İslam'ın (İslam Ordusu) bölgeden tahliyesi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bozulan 10 günlük ateşkes sonrası yeniden saldırıya geçmişti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim bombardımanı nedeniyle Duma'da en az 70 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Rejimden yalanlama

Suriye hükümeti ise kimyasal saldırı iddialarını reddederek "Duma'da bozguna uğratılan silahlı muhaliflerin yalan haberler yaydıklarını" öne sürdü.

İddialara bir yalanlama da rejime destek veren Moskova'dan geldi. Rusya’nın Suriye’deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Yuri Yevtuşenko, iddiaları kesin olarak reddettiklerini söyledi. Yevtuşenko, ''Duma militanlardan kurtarılır kurtarılmaz Rus radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma uzmanlarını bu iddiaların kurmaca olduğunu teyit edecek bilgiyi toplamak üzere bölgeye göndermeye hazır olduklarını'' ifade etti.

ABD: Rusya da saldırılardan sorumlu tutulmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı iddialar üzerine internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, ''Duma'da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıya ilişkin bölgedeki sağlık personelinden gelen yaralı raporlarının dehşet verici olduğunu'' ve raporların teyit edilmesi hâlinde ''uluslararası topluluğun acilen bir cevap talep edeceğini'' bildirmişti.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, "Esad rejiminin yanı sıra rejime tereddütsüz destek veren Rusya’nın da çok sayıda sivili hedef alan bu acımasız saldırılardan sorumlu tutulması gerektiğini" belirtmişti. Açıklamada, ''ABD, Rusya'ya bu desteğe son vermesi ve gelecekte bu tür barbar kimyasal silah saldırılarının engellenmesi için uluslararası toplulukla ortak çalışma çağrısı yapmaktadır'' denildi.

Suriye rejimi: Muhaliflerle müzakerelere başlanacak

Öte yandan Suriyeli bir yetkili, resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada Ceyş'ül İslam ile yeniden müzakerelere başlanacağını bildirdi. Yetkili, görüşme talebinin muhaliflerden geldiğini belirterek müzakerelere gün içinde başlanacağını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Cuma günü yapılan açıklamada, Ceyş'ül İslam içindeki yaklaşık 4 bin kişinin Duma'dan ayrılmayı reddettiği, bu nedenle muhaliflerle Rusya arasında yeni bir tahliye anlaşması için müzakereler gerçekleştirildiği bildirilmişti.

DW,rtr,dpa,AP/SÖ,CÖ

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