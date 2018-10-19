Duma: Rusya ile “yaptırım diliyle” konuşmak işe yaramayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ekim (DHA) - Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Anton Morozov, ABD’nin her ay veya iki ayda bir ek Rus karşıtı yaptırımlar getirme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya ile “yaptırım diliyle” konuşmanın işe yaramayacağını belirtti.

Morozov yaptığı açıklamada “Rusya eşit diyaloğu ve ulusal çıkarlara saygıyı savunuyor. Moskova, ABD’de makul bir yaklaşımın geçerli olacağını ve ikili ilişkilerimizin normalleşeceğini umuyor” dedi.

Morozov ayrıca, eğer yaptırımlar sertleşecek olursa, o zaman sadece Kiev rejimine karşı olması gerektiğinin altını çizerek, “Uluslararası düzeyde kabul edilen Minsk anlaşmaları, Kiev tarafından yerine getirilmiyor. ABD BM Güvenlik Konseyi kararını uygulamak istiyorsa, o zaman Kiev’e baskı yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.

ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, ABD yönetiminin Rusya’ya her ay veya iki ayda bir ek yaptırımlar uygulayacağını söylemişti. Volker, ABD’nin Rusya’ya karşı yaptırımlar konusunda Avrupa’dan müttefikleriyle aktif olarak işbirliği yaptığını da sözlerine eklemiş ve yaptırımların kesinlikle hissedilir bir etkisi olduğunu vurgulamıştı.