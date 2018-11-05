T24 LogoT24 Logo
Dünya

Duma NATO generalinin Rusya'ya ilişkin sözlerini yanıtladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, NATO’nun Rusya ile bir çatışma durumunda yaşanacak zorluklar hakkında yaptığı açıklamaları üzücü bulduğunu söyledi

05 Kasım 2018 19:27

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, NATO’nun Rusya ile bir çatışma durumunda yaşanacak zorluklar hakkında yaptığı açıklamaları üzücü bulduğunu söyledi.
Şvıtkin yaptığı açıklamada, “Ülkemize karşı yeni bir propaganda kampanyası yapılması üzücü. Devletimizin asla böyle bir politika izlememiş olmasına rağmen, Rusya’yı karşı taraf olarak göstermeye çalışıyorlar” dedi.
Şvıtkin NATO\'ya, Rusya için bir düşman imajı yaratmamayı tavsiye etti ve Rus silahlı kuvvetlerinin NATO’dan daha üstün olduğunu vurguladı.
Daha önce NATO Uluslararası Askeri Genel Merkezi Başkanı Ian Brooks, Rusya ile bir çatışma durumunda, NATO ülkelerinin ciddi sorunlarla karşılaşacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaKasım DHARusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı YuriyNATOnun RusyaDevletimizinRusyayıRusyaNATOdanDahaNATO Uluslararası Askeri Genel Merkezi Başkanı Ian Brooks RusyaNATO
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24