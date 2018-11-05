Duma NATO generalinin Rusya'ya ilişkin sözlerini yanıtladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, NATO’nun Rusya ile bir çatışma durumunda yaşanacak zorluklar hakkında yaptığı açıklamaları üzücü bulduğunu söyledi.

Şvıtkin yaptığı açıklamada, “Ülkemize karşı yeni bir propaganda kampanyası yapılması üzücü. Devletimizin asla böyle bir politika izlememiş olmasına rağmen, Rusya’yı karşı taraf olarak göstermeye çalışıyorlar” dedi.

Şvıtkin NATO\'ya, Rusya için bir düşman imajı yaratmamayı tavsiye etti ve Rus silahlı kuvvetlerinin NATO’dan daha üstün olduğunu vurguladı.

Daha önce NATO Uluslararası Askeri Genel Merkezi Başkanı Ian Brooks, Rusya ile bir çatışma durumunda, NATO ülkelerinin ciddi sorunlarla karşılaşacağını söyledi.