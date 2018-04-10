Duma krizi sonrası tansiyon yükseliyor

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) bugün yapılan açıklamada, kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Doğu Guta'daki Duma'ya kısa süre içinde uzman gönderileceği belirtildi. Açıklamada uzmanların kimyasal saldırı iddialarını araştıracağı ve Suriye rejiminden gerekli hazırlıkları yapmasının istendiği ifade edildi. Ancak uzmanların Suriye'ye tam olarak ne zaman gideceği konusunda bilgi verilmedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından KSYÖ uzmanlarını ülkesine davet etmişti. Aktivistler ve bazı sivil toplum kuruluşları, Suriye ordusunun Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediğini ve saldırıda en az 42 kişinin öldüğünü, 500'den fazla insanın da yaralandığını öne sürüyor.

Trump Güney Amerika gezisini iptal etti

Washington'da dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye konusunda önemli kararlar vereceğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler nedeniyle bu hafta Güney Amerika'ya yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump'un ABD'nin Suriye'ye vereceği yanıtın belirlenebilmesi ve dünya üzerindeki gelişmeleri takip etmek amacıyla ABD'de kalacağı" belirtildi.

BMGK ABD'nin karar tasarısını görüşecek

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi ABD'nin sunduğu, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için hazırladığı karar tasarısını görüşmek üzere bu akşam toplanıyor. ABD'nin Güvenlik Konseyi'ne sunduğu dört sayfalık karar tasarısında Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği belirtiliyor ve bu durum kınanıyor.

Tasarı aynı zamanda BM Bağımsız Soruşturma Mekanizması‘nın kurulmasını öngörüyor. Söz konusu mekanizmanın Suriye'de klor gazı ya da diğer kimyasal maddelerin kullanılıp kullanılmadığını araştırması planlanıyor.

Bu görevi daha önce BM ve KSYÖ'den uzmanlardan oluşan Ortak Soruşturma Mekanizması yürütüyordu. Ancak mekanizmanın görev süresi süresi geçen yıl kasım ayında sona erdi. Rusya mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını BM Güvenlik Konseyi'nde veto ederek durdurmuştu.

BMGK dün de Duma'yı görüştü

BM Güvenlik Konseyi dün Duma'da yaşananları görüşmek üzere acil toplanmış, oturumda sert tartışmalar yaşanmıştı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmediğini belirtirken ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi'nin tavrı ne olursa olsun ABD'nin Duma'da yaşananlara cevap vereceğini belirtmişti.

ABD, Fransa, Almanya gibi ülkeler kimyasal gazla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutuyor. Ancak hem rejim hem de Rusya bu iddiaları reddediyor.

dpa, rtr, AFP / HT, HS

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