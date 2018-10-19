Duma koalisyonun Suriye'deki hava saldırısına yanıt verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ekim (DHA) - Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD’nin önderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye’deki sivil halkın evlerine hava saldırısı düzenlediğine ilişkin bilginin kontrol edilmesi gerektiğini, fakat verilerin doğrulanması halinde bu durumun bölgedeki istikrarı bozacağını söyledi.

Daha önce Suriye’nin askeri kaynağı, uluslararası koalisyonun Deyrizor’da sivil halkın evlerine havadan ateş açtığını açıklamıştı.

Şerin, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Eğer gerçekten bu saldırı gerçekleştirilmiş ise, o zaman tüm devletler kendi vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri almak zorunda. Her halükarda, bu bölgedeki durumun istikrarını bozma çabasıdır, bu teröristlere Amerika’nın yardımına ve Amerika’nın uçaklarına güvenebileceklerini gösterme çabasıdır. Aynı zamanda sadece Rusya’nın ateş açabilecek uçaklara sahip olmadığını, Amerika’nın da uçaklarının olduğunu gösterme çabasıdır” şeklinde konuştu.

Şerin, bunun aynı şekilde provokasyon çeşidi de olabileceğini belirtti.