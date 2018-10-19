T24 LogoT24 Logo
Dünya

Duma koalisyonun Suriye'deki hava saldırısına yanıt verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ekim (DHA) - Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD’nin önderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye’deki sivil halkın evlerine hava saldırısı düzenlediğine ilişkin bilginin kontrol edilmesi gerektiğin

19 Ekim 2018 14:52

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ekim (DHA) - Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD’nin önderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye’deki sivil halkın evlerine hava saldırısı düzenlediğine ilişkin bilginin kontrol edilmesi gerektiğini, fakat verilerin doğrulanması halinde bu durumun bölgedeki istikrarı bozacağını söyledi.
Daha önce Suriye’nin askeri kaynağı, uluslararası koalisyonun Deyrizor’da sivil halkın evlerine havadan ateş açtığını açıklamıştı.
Şerin, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Eğer gerçekten bu saldırı gerçekleştirilmiş ise, o zaman tüm devletler kendi vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri almak zorunda. Her halükarda, bu bölgedeki durumun istikrarını bozma çabasıdır, bu teröristlere Amerika’nın yardımına ve Amerika’nın uçaklarına güvenebileceklerini gösterme çabasıdır. Aynı zamanda sadece Rusya’nın ateş açabilecek uçaklara sahip olmadığını, Amerika’nın da uçaklarının olduğunu gösterme çabasıdır” şeklinde konuştu.
Şerin, bunun aynı şekilde provokasyon çeşidi de olabileceğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaEkim DHADuma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı AleksandrABDninSuriyedekiDahaSuriyeninDeyrizordaRusRia NovostiyeHerAmerikanınAynıRusyanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24