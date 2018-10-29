Duma / Çepa: Rusya kimseden ekonomik yardım istemedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ekim (DHA) - Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma\'nın, Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD Başkanı Donald Trump\'ı, \"Hiç kimseden ekonomik yardım istemiyoruz\" diye yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Rusya’nın ABD’den ekonomik yardım istediğine ilişkin açıklamalarına yanıt veren Çepa, Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, \"Hiç kimseden ekonomik yardım istemiyoruz; ancak, ortak projelere katılmak isteyenler varsa her zaman memnun oluruz, bu tür projelere açığız. Amerikalılar ile ortak yürütebileceğimiz çok sayıda proje var\" dedi.

Çepa, Rusya ve ABD’nin uzay, Arktik ve petrol işleme gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini ekledi.