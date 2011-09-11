'Dullar', 9. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde…

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 6-30 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlediği “9. Kıbrıs Tiyatro Festivali”ne katılıyor. İBB Şehir Tiyatroları, Lefkoşa’ya gerçekleştireceği turnede, Dullar adlı oyunla izleyicilerin karşısına çıkacak. Oyun, 12 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 21.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.







Dullar, tüm hüznü ve neşesiyle dulluk durumunu ele alan, farklı yaşlarda dul kalan kadınlar hakkında komik ve grotesk, ama aynı zamanda trajik sahnelerle dolu bir revü. Alman yazar Fitzgerald Kusz’un 2004 yılında kaleme aldığı oyun, yüzyıllardır dramatik biçimde ele alınan dulluk durumunu, farklı bir açıdan mizahi bir bakışla sahneye taşıyor. Gencinden yaşlısına kocasını yitiren kadınların yeni bir hayat kurma mücadelesindeki farklı tutumlarını hüzünlü ve komik biçimde sunuyor.



Çevirisini Sibel Arslan Yeşilay’ın, müzik direktörlüğünü Selim Atakan’ın, sahne tasarımını Rıfkı Demirelli’nin, kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Cengiz Özdemir’in, efekt tasarımını Umut Yüzbaşıoğlu’nun yaptığı oyunda; Güzin Özyağcılar, Hale Akınlı, Süeda Çil, Neslihan Ayşe Öztürk, Hülya Karakaş rol alıyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI

Genel Sanat Yönetmenliği – 0212 455 39 00

Basın Halkla İlişkiler – 0212 219 10 78 / Faks: 0212 225 92 76

e-mail: basin.yayin@ibb.gov.tr web: www.ibst.gov.tr