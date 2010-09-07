-DUL VE BOŞANMIŞ KADINLARA TAKSİ İNDİRİMİ ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilginç bir sosyal hizmete imza attı. Boşanmış ya da dul kalmış kadınlar, yetimler ve mültecilerin yakınlarına taksilerde yüzde 25 oranında indirim yapılmasını öngören düzenleme uyarınca, bu kişiler Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak durumlarını gösteren bir belge alabilecek. İtalyan haber ajansı Adnkronos'ta çıkan habere göre, taksi kooperatiflerinin bakanlığa başvurusu üzerine müşterilere yapılan indirimin karşılanmasını da öngören düzenleme, ülkede yaşayan yabancıları ise kapsamıyor.