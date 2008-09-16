Dul kadın 28 yıllık evli çıktı!

Dereobası köyünde oturan ve yaşlılık maaşı alan Azgın, banka tarafından istenen sağlık raporunu almak için Osmaniye Devlet Hastanesine başvurdu. Hastane tarafından istenen aile bildirim tablosunu almak için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne giden yaşlı kadına, şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden bir kişi ile 28 yıldır evli olduğu söylendi.



Eşinin 31 yıl önce öldüğünü ve 7 çocuğu bulunduğunu belirten Azgın, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için çocuklarının hukuk mücadelesine başladığını kaydetti. Emine Azgın'ın oğlu Çetin Azgın (48) ise annesinin 28 yıldır Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı Ali Gülen isimli biri ile evli çıkmasının şaşkınlığı içerisinde olduklarını bildirdi.



Çetin Azgın, annesinin 80 yaşında olduğunu belirterek, ''annemin evli olduğundan haberi olmadığı gibi, eşi durumundaki kişiyi de tanımıyoruz. Üstelik o kişiden annemin üzerine kayıtlı 3 çocuğu görünüyor. Annemin nüfus cüzdanı 21 Ekim 2004 tarihinde, Osmaniye Nüfus Müdürlüğünde yenilenirken medeni durumu 'dul' olarak görülüyor'' dedi.



Nüfus Müdürlüğünde annesinin kaydının, kapalı olarak görüldüğünü ifade eden Azgın, şunları kaydetti:''Annem için 17 Temmuz 2003 tarihinde aldığımız sağlık karnesinde adı Emine Azgın geçiyor. Yıllardır böyle bir sorunla karşılaşmadık. 1980 yılında resmi olarak evli gösterilen kişinin, 2003 yılında sağlık karnesi, 2004'te ise nüfus cüzdanı alabilmesi merak uyandırıcı. Annemin bu durumunu çözebilmek için boşanma davası açmamız gerektiği söylendi. Şimdi avukat tutarak hukuk mücadelesi başlattık.''



Osmaniye İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sakıp Pehlivanoğlu da, habersiz evlilikle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ''Nüfus Müdürlüğü'nde gerçek bir kayıt var. Bu kaydı aynı anda iki kişi kullanmış. Biz bu durum karşısında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Dereobası köyü bölgesine bakan Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yazışma yaptık. Her ikisinden de kaydın adreslerde bulunduğu yönünde bilgi geldi. Bir kaydı aynı anda iki kişinin kullanması yasal olarak suç teşkil ettiği için, biz İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü olarak Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına gerçek kaydın tespiti, sahte olan evliliğin ise iptali için bildirimde bulunduk. Kayıtlarda hangi ailenin kimin kaydını kullandığını bilmiyoruz. Bunun tespitini Cumhuriyet savcılığı yapacak.''

