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Yaşam

Dükkanlarında porno CD çıkınca çocukları ellerinden alındı

6 yıl önce iki çocuğun koruyucu ailesi olan Demir çifti, bilgisayar dükkanlarında porno CD çıkınca çocukları ellerinden alındı

19 Şubat 2013 14:12

Balıkesir'de yaşayan İlknur-Murat Demir çifti çocukları olmayınca 6 yıl önce biri kız biri erkek iki çocuğa koruyucu ailesi olmaya  karar verdi.  Ancak 6 yıl sonra Demir ailesi hakkında sahibi oldukları iş yerlerinde porno CD’ler olduğu iddiasıyla şikayetçi olundu. İlknur Demir ise  bu durumun engelli oğlunun okuldan atleti ters giydirilmiş olarak geldiği günden itibaren başladığını iddia etti.

Vatan gazetesinden Öznur Karslı'ya konuşan İlknur Demir yaşananları şu sözlerle anlattı: Oğlumun zihinsel engelli olduğunu öğrendikten sonra özel okula gönderdik. Eşimin bilgisayar tamir dükkanı var, CD satışı da yapıyor. Cengiz Hoca isimli şahıs Emniyet Müdürlüğü’ne bizle ilgili şikayette bulunmuş. Bu kişi eşimin dükkanında çocuk pornosu CD’leri, cinsel gücü artırıcı haplar sattığını öne sürmüş. Polis bastı. Kasalardan birinde yetişkin pornosu videoları bulunmuş. Eşim bu kasayı sahibinden 400 TL’ye aldığını söylüyor. Kasanın sahibi Emniyete videonun kendisine ait olduğu yönünde ifade verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Balıkesir İl Müdürlüğü bizi aradı. “Koruyucu aileliğinizi komisyon kararıyla sonlandırdık, çocukları geri getirin” dediler. Ben de “yazılı tebliğ yok, teslim etmem” dedim. Bunun üzerine çocuklar için yakalama kararı çıkarttılar. Cuma günü de evi ve iş yeri basıp çocukları istediler ama çocuklar gitmedi. Tekrar aradılar ve “Çocukları Cumartesi teslim ederseniz geri alma şansınız var. Yoksa küçük yaştaki çocukları alı koymaktan dava açılacak” dediler. Ben de çocukları haftasonu Çocuk Polisi’ne teslim ettim.”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Yalım konuyla ilgili şunları söyledi, “Aile ile ilgili bir şikayet olmuş. Biz de Savcılığın hazırladığı soruşturma dosyasını gördük ve bu belgeye dayanarak tedbir amaçlı çocukları geri aldık. 5 yıl önce iki çocuk verilmiş bu aileye. “Toplumun ortak değerlerine sahip olmayan” mevzuatı gereği bu aileden çocuklar geri aldık. Mahmeke süreci devam ediyor. Çocuklar psikolojik destek alıyorlar. Onları almasaydık bunun vebalini ödeyemezdik. İspatlanmamış bir iddia var. Mahkeme sonucunu bekleyeceğiz.”

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