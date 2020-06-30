Dükkânında sigara içmemesi için uyardığı müşterisi tarafından öldürüldü!

Uşak'ta Ahmet Yılmaz isimli bir esnaf, çorbacı dükkânında sigara içmemesi için uyardığı müşterisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı Şeref Caddesi üzerindeki çorbacı dükkânında meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği belirsiz 3 kişi, Ahmet Yılmaz'ın sahibi olduğu çorbacıya geldi. Çorba içen grup, daha sonra sigara yaktı.

Ahmet Yılmaz da müşterilerini sigara içmemeleri yönünde uyardı. Buna rağmen sigara içmeye devam eden müşteriler ile Yılmaz arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından dükkândan çıkan 3 kişiden biri kısa süre sonra geri gelip, Ahmet Yılmaz'ı önce ayağından, sonra da başından tabancayla vurarak yaraladı.



Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, kaçan saldırganların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)