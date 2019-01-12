Dükkana bile girmeden 8 telefonu çaldı

Mehmet İNAN/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BURSA\'da Suriye uyruklu bir kişiye ait cep telefonu dükkanının camını kıran hırsız ya da hırsızlar, telefonların sergilendiği kilitli tezgahı da levye ile açıp, 8 adet cep telefonu çaldı. Kaçan hırsızlardan birinin camı kırdığı sırada elini kestiği ise işyerine ait güvenlik kameralarından tespit edildi.

Hırsızlık olayı Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi\'nde gece yarısı meydana geldi. Suriye\'deki iç savaştan kaçarak, yaklaşık 4 yıl önce Bursa\'ya yerleşen ve bir telefon dükkanı açan Mahmud Tütüncü, mesai bitiminde dükkanı kapatıp evine gitti. Gece yarısından sonra, dükkanın üst katında oturan Mehmet Dülgeroğlu, sesler duydu. Hemen balkona çıktı. Hırsızları gören Dülgeroğlu, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, dükkan camının kepenk açılmadan kırıldığını, hemen yanında bulunan camı kilitli tezgahın da levye ile kırıldığını ve 8 adet cep telefonunun alındığını belirledi. Hırsızlardan birinin tezgah camını kırarken elini kestiği ve camda kan lekelerinin olduğunu belirleyen olay yeri inceleme ekipleri, kandan örnek aldı.8 adet telefonun çalındığını ve 15 bin TL zararı olduğunu söyleyen Mahmud Tütüncü hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Hırsızlık anı mağazada bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hırsızlardan birinin eli görülüyor. Şüpheli mağazanın camını kırdıktan sonra kepengin arasından elini uzatıp, levye ile tezgah camını kırıyor ve tezgah içindeki telefonları alıyor.

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