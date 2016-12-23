Duisburg'taki terör şüphelileri polis sorgusunda

Almanya'nın Oberhausen kentindeki bir alışveriş merkezine düzenlenmesi planlanan saldırının, polisin düzenlendiği operasyonla önlendiği öne sürülüyor. Cuma günü sabahnın erken saatlerinde konu ile ilgili olarak, Kosova doğumlu 28 ve 31 yaşlarındaki iki kardeş Duisburg kentinde terör şüphelisi sıfatı ile gözaltına alındı. Zanlıların saldırı planının hangi aşamada olduğu ise henüz bilinmiyor. Poliste sorguları süren iki kardeşten alınacak bilgilerle, saldırı planına başka kişilerin de dahil olup olmadığının ortaya çıkarılmasına çalışılıyor. İki zanlının Almanya'daki gözaltı süreleri ile ilgili yasalara göre en geç cumartesi günü geceyarısına dek tutuklama hakimine çıkarılması gerekiyor.

Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri

Polisin açıklamasına göre, saldırının planlandığı Oberhausen kentindeki Centro alışveriş merkezi iki kat üzerinde bulunan yaklaşık 250 mağaza ve 12 bin metrekare civarındaki alışveriş alanı ile, kendi alanında Avrupa'nın en büyük merkezlerinden biri. İki zanlının gözaltına alınmasından saatler önce emniyet birimleri sözkonusu alışveriş merkezinde ve aynı bölgedeki Noel pazarında kontrolleri artırmış ve devriye gezen üniformalı ve sivil polis sayısında gözle görülür bir artış yaşanmıştı. Oberhausen Polisi bu durumla ilgili olarak perşembe akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Berlin'deki Noel pazarında yaşanan saldırının ardından noel pazarları ve insanların topluca bulunduğu yerlerdeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurmuştu. Kısa bir süre sonra da halka polis tarafından spekülasyonlara değer verilmemesi ve resmi açıklamaların beklenmesi çağrısı yapılmıştı.

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Afp/DW, ET/BÖ