Duisburg'da camiye çirkin saldırı... IGMG Sorumlusu Kılıç: Sorumlular bulunmalı

Temel ELCİVAN, DUİSBURG (DHA) – Almanya\'nın Duisburg kentinde bulunan Mevlana Cami’ne yapılan çirkin saldırı sonrası konuşan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Düsseldorf Bölge Başkanı Bayram Kılıç, “Sorumlular bulunsun, adalete teslim edilsin. Bu bölgede, dört kez benzer durumu yaşadık, bugüne kadar sonuç alındığını görmedim. Umarız bu defa böyle olmaz” dedi.

Almanya’nın Duisburg kentinde inşaatı devam eden, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Duisburg Mevlana Cami duvarına yazı yazıldı, boyayla “Davud Yıldızı” çizildi.

“SALDIRILARI KINIYORUZ”

DHA’ya konuşan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Düsseldorf Bölge Başkanı Bayram Kılıç, “Biz, bu ülkede, bu ülkenin insanlarına da, bu ülkeye de katkı sağlamak için varız. Camilerimize yönelik yapılan bu saldırıları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. İnancımız gereği, normal şartlarda üslubumuzda nefret olmaması lazım, ama artık durum ciddi manada bizi rahatsız etti. Daha önce de Oberhausen, Viersen ve Remscheind şehirlerinde camilerimize benzeri saldırılar yapıldı“ dedi.

SORUMLULAR BULUNSUN ADALETE TESLİM EDİLSİN

Bayram Kılıç, “Bu yaşananlarla ilgi gerçekten üzgünüz. Camiler, kiliseler, havralar, insanların ibadetleri için, insanların inançları yaşaması için vardır. Herkes inancını rahat bir şekilde yaşayabilmelidir. Son yıllarda siyaset üslubunun biraz daha sertleşti. Özellikle aşırı sağ parti AFD\'nin yükselişe geçtiği bir dönemde, bunların yaşanması bizim dikkatimizi çekiyor. Burası da bizim devletimiz ve bu sorumluların bir an önce bulunup, adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bizim de, burada birinci sınıf vatandaşlar gibi haklarımızın korunmasını istiyoruz” diye konuştu.

POLİS BİZE KANIT SORUYOR

Camiye yönelik bu saldırıyı polise intikal ettirdiklerini söyleyen Kılıç, “Polis, gereken incelemeyi, araştırmaları yapıp bilgi vereceklerini söyledi. Ben bugüne kadar sonuç alındığını görmedim. Bu bölgede, dört kez benzer durumu yaşadık. Bize sadece “Biz bununla ilgili bir kanıt bulamadık, sizin elinizde bir kanıt var mı” diye soruldu, umarım bu kez de aynısı olmaz. Polis yetkililerine de, bu manada ciddi takipleri olması gerektiğini ifade ettik“ dedi.

Kılıç, “Bizim insanımız, cemaatimiz, biraz daha sağduyulu olması lazım, şiddetten uzak, siyasi söylemlerden uzak durmalıyız. Biz artık Avrupalıyız, Avrupa\'da kalıcıyız, Almanya\'da kalıcıyız, Almanyalıyız, burada kendimizi daha fazla anlatabileceğimiz, bir zemin oluşturmalıyız. Alman komşularla irtibatlarımızı daha geliştirmeliyiz, sosyal kurumlarla, gençlik daireleriyle ve belediyelerle iyi çalışmalıyız, iç içe çalışmalıyız. Özellikle dini cemaatlerin, kiliselerle ve havralarla ilişkilerini iyi tutarak, dünya insanlığına birlikte hizmet etme yollarını aramalıyız. Buradan cemaatimize, sağduyulu olmalarını tahriklere kapılmalarını gerektiğini söylemek istiyorum“ dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Saldırıya uğrayan camiden görüntüler

-Bayram Kılıç, ile röportaj