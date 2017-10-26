T24 LogoT24 Logo
Gündem

Duhok'taki kazılarda 3 bin yıllık, çivi yazılı 93 tablet bulundu

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKYB) bağlı Duhok kenti yakınlarında yapılan arkeolojik kazılarda, Asurlular ile Mitanniler dönemlerine ait çivi yazılı 93 kil tablet bulundu

26 Ekim 2017 15:48

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKYB) bağlı Duhok kenti yakınlarında yapılan arkeolojik kazılarda, Asurlular ile Mitanniler dönemlerine ait çivi yazılı 93 kil tablet bulundu. Kazının başkanlığını yapan ve Almanya\'daki Tübingen Üniversitesi\'nde görevli Prof. Peter Pfalzner, gün yüzüne çıkarılan tabletlerdeki metinlerin, Kuzey Mezopotamya\'nın tarihi, toplumu ve kültürü hakkında çeşitli bilgiler verebileceğini umduğunu söyledi.
Arkeolojik araştırma dergisi Science Daily\'de yer alan habere göre, Tübingen Üniversitesi\'nin 2013 yılında, Irak\'ın kuzeyindeki Duhok kenti yakınlarında bulunan Bassetki bölgesinde başlattığı arkeolojik kazılarda, Asurlular ve Mitanniler dönemlerine ait çivi yazılı 93 kil tablet bulundu. Duhok Müzesi ve Tübingen Üniversitesi bünyesinde yer alan Antik Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü\'nün ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmalarında, daha önce Akad İmparatorluğu\'na ait olduğu belirtilen bir antik kentin 5 bin yıllık harabeleri bulunmuştu. Son olarak kazılar sırasında, M.Ö. 1250 yılına ait olduğu düşünülen çivi yazılı 93 tablet bulundu. 
Asurlular ile Mitanniler\'in dillerinde yazıldığı belirtilen ve dini, yargısal veya ekonomik konulardan hangisini içerdiği bilinmeyen tabletlerin incelenmek üzere Almanya\'ya götürüldüğü belirtildi.
Dil Bilimci Dr. Betina Faist\'in ilk yüzeysel çalışmasına göre, tabletlerden biri, Akadların \'İyilik Tanrıçası Gula\'ya dair. Tabletlerin uzun süre kalıntılar altında kaldığı için bozulduğu ve bu nedenle okuma sürecinin tahmin edildiğinden fazla süreceği belirtildi. Kazı Başkanı Prof. Pfalzner, tabletlerin, Kuzey Mezopotamya\'nın geçmişine ilişkin önemli bulgular içerdiğini söyledi. Bölgenin olağanüstü zengin ve kültürel bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Pfalzner, \"Milattan önce 2 bin yılında, bu bölgede yaşanan toplumsal, kültürel ve dini olaylara ilişkin elimizdeki bilgiler, oldukça sınırlı. Bu tabletlerin, bu dönemdeki sırları çözeceğini umuyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit ASLANDİYARBAKIR DHAKürt Bölgesel Yönetimi IKYBDuhokAsurlularMitannilerKazınınAlmanya TübingenProf Peter PfalznerKuzey MezopotamyaArkeolojikScience DailyTübingenIrakBassetkiDuhok MüzesiAntik Yakın Doğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24