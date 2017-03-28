Düğününe gelmeyenleri mahkemeye verecek

Azerbaycan'da yeni evlenen bir adam, düğününe gelmeyen davetlilere dava açmaya hazırlanıyor.

Azerbaycan’da sıra dışı bir mahkeme sürecinin başlayabileceğini belirten Vesti.Az haber ajansı, "Avukat Vügar Seferli’nin yaptığı açıklamaya göre, ismini vermek istemeyen bir vatandaş, davet edildikleri halde düğününe gelmeyen kişilere karşı mahkemede dava açmak istediğini söyledi" açıklamasını yaptı.

“Düğünlere iş gözüyle bakıyorlar”

Haberde, böyle bir talebi karşılamanın gerçekçi olmadığı kaydedilirken avukat Seferli, "Şunu kabul etmemiz gerekir ki, son zamanlarda Azerbaycan’da düğünlere bir nevi iş gözüyle bakanların sayısı giderek artıyor” dedi.