-DÜĞÜNÜNDE GÜREŞ TUTTU ÇANAKKALE (A.A) - 18.06.2011 - Çanakkale'nin Biga ilçesinde pehlivan Salih Altınkaya (25), kendi düğününde güreş tuttu. Biga Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu güreş antrenörü olan Altınkaya, 2,5 yıldır nişanlı olduğu Nurcihan Can ile evlenmek üzere düğün hazırlıklarını tamamladı. Yeniceköy'deki düğünün başlamasıyla konuklar müzik eşliğinde eğlendi. Daha sonra Altınkaya'nın güreşçi arkadaşları ve yetiştiriği sporcular, cazgır Fatih İnce'nin sunumu ile güreşe davet edildi. Oldukça çekişmeli geçen güreşler sonunda damat Altınkaya, rakibi Hüseyin Seven'i yenerek düğüne katılanları selamladı. Altınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''2,5 yıldır nişanlı olduğum Nurcihan Can ile evleniyorum. Farklı bir düğün olmasını istedim, bu nedenle düğünümde güreş tuttum. Düğünümle başlayan güreş tutma etkinliğinin devam etmesini isterim. Çok mutluyum' dedi. Düğün törenine, Biga Belediye Başkan Vekili Mustafa Kahyaoğlu, Kozçeşme Belediye Başkanı Ahmet Tozan, Çan Belediyesi güreş takımı ile Çanakkale, Lapseki, Çan, Biga ve köylerinden çok sayıda güreşçi katıldı.