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Yaşam

DÜĞÜNLERE "ŞİFRELİ CANLI YAYIN" BURSA (A.A)

13 Aralık 2010 13:47

-DÜĞÜNLERE "ŞİFRELİ CANLI YAYIN" BURSA (A.A) - 13.12.2010 - Son yıllarda düğün salonları arasındaki rekabetin artmasıyla özellikle nikah ve nişan düğünleri, internet ortamında canlı olarak yayımlanmaya başladı. Düğünler, sadece şifreyle izlenebiliyor. Alınan bilgiye göre, ev eşyaları ve altın takılar gibi ihtiyaçlarının yanı sıra düğün salonları da yeni evlenecek çiftler için büyük önem taşıyor. Salonun sunduğu hizmetler, fiyatı, kolay ulaşılabilirliği, tercih edilirliği gibi özellikleri, çiftler için tercih nedeni oluyor. Son yıllarda büyük rekabet yaşayan düğün salonları daha fazla müşteriye hizmet verebilmek için birbirinden farklı alternatif sunuyor. Pasta, meşrubat, fotoğraf ve video çekimi, kuaför, araç süslemesi, kar makinesi gibi düğün için gerekli tüm hizmeti sunan salonlar, nikah ve nişanları son dönemlerde internetten canlı yayınlıyor. Salonlar, birçok kamerayla çektikleri düğünleri internetten yayınlayarak evlenen çiftlerin uzaktaki yakınlarının nikah ya da nişanın heyecanını yaşamasını sağlıyor. Bursa'da kurulu bir düğün salonunun sorumlusu Ahmet Çakır, salonlardaki rekabetin inanılmaz boyutlara ulaştığını belirterek, düğün için salonların, sunduğu hizmete göre 1000 ile 10 bin lira arasında kiralanabildiğini söyledi. İnternetten canlı yayın yapan salonların kirasının ise 3 bin liradan başladığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu: ''Bu fiyata meşrubat, kuaför, video çekimi, fotoğraflar, pasta, araç süslemesi, büyük boy fotoğraf, kırmızı halı üzerinden çıkışlar, kar makinesi ve salon süslemeleri dahil. Canlı yayını 5 kamera ile yapıyoruz. Giriş ile salondaki sabit 4 kamera düğünü canlı olarak çekiyor. Aynı anda internetten canlı yayınlanıyor. Bu yayınları düğün sahiplerinin yakınları izleyebiliyor. Canlı yayın, sadece düğün sahiplerine verdiğimiz şifreyle açılabiliyor. Bu hizmeti 12 kamerayla verenler de bulunuyor. Fiyatlar da hizmete göre değişiyor.'' Çakır, internetten canlı yayını genellikle yurt dışında ve doğu illerinde yakınları bulunanların tercih ettiğini belirterek, ''Bu uygulama yeni yayılıyor. Davet ettiği kişiler gelemediği için çok üzülüyordu. Bu uygulama ile uzaktan düğünü izleyebiliyor, yakınlarını görebiliyor. Uygulamayı duyunca şaşıranlar çok oluyor ancak hizmeti aldıktan sonra da memnuniyetlerini bildiriyorlar'' dedi.

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