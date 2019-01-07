'Düğünlerde terör propagandası'na 2 tutuklama

Şanlıurfa'da düğünlerde "terör örgütü" propangandası yaptıkları öne sürülen 9 müzisyen gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 müzisyenden 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, Viranşehir'deki bazı düğün törenlerinde “PKK propagandası yapıldığı” iddiasıyla gelen ihbar üzerine çeşitli adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Ekipler, düğünlerde ‘PKK’yi övücü şarkılar söylediği’ öne sürülen 9 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, baskınlarda evlerdeki bilgisayar ve cep telefonlarına da el koydu.
İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden düğünlerde şarkı söyleyen Mehmet Yol ve Alican Temel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 müzisyen ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)