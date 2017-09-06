Düğünlerde sahte altın dönemi

Evlenmek isteyen bazı dar gelirli çiftler, etrafa mahcup olmamak için takı olarak yurt dışından kaçak yollarla getirilen ’çakma’ altınlar kullanıyor. Bu altınlar artık pazarda bile satılıyor. Bu altınların fiyatları boyutlarına göre fiyatları 10 ile 200 lira arasında değişiyor. Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ferda Erdem, "Sahte altını gerçeğine çok yakın yaptıkları zaman vatandaş ikili ilişkilerle de aldanabiliyor" dedi.

Kurban Bayramı'nın da bitmesiyle birlikte, kızını ve oğlunu evlendirmek isteyenleri şu günlerde tatlı bir heyecan sararken, düğün sahipleri altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Son zamanlarda ekonomik krizle birlikte yükselen fiyatlar nedeniyle altın alamayan ve düğünde etrafa mahcup olmak istemeyenler, çareyi Çin ve Dubai’de üretilen çakma altınlarda buluyor.

Artık pazarda satılıyor

Posta'da yer alan habere göre altın görünümlü imitasyon kemer, gerdanlık, akıtma, bilezik ve kordonlar, bijuteri ve pazarlarda satılıyor. Evlilik için altın almaya gücü yetmeyenler, fiyatları 10 ile 200 lira arasında satılan çeşitli boyutlardaki bu takılardan alıyor.

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ferda Erdem, Kurban Bayramı’ndan sonra düğün hareketliğinin başlayacağını hatırlatarak şunları söyledi:



"Altın, piyasalarda değer olarak 2003 ile 2017 arasında 6 kat, dolar 3 kat kazandırmış. Dolayısıyla uzun süreçte altın her zaman kazandırmaya devam ediyor. Hayat şartları malum, tüketicinin alım gücü her geçen gün azalıyor. Bilhassa kırsal kesimde altın takma olayı, gösterişe döndü. ’Benim kızıma bu takıldı, ona da bu takılsın’ gibi yaklaşımlardan sonra vatandaşın da gücü yetmeyince, bijuteride satılan imitasyonlarla takviye yapılabiliyor. Bunu biz zaman zaman görüyoruz. Duyumlarını alıyoruz. Pazar yerlerinde satılanlar var."





Altın fiyatları dolandırıcının iştahını kabartıyor

Gelişen teknoloji sayesinde gerçeğine çok yakın sahte altınların ortaya çıktığını da kaydeden Ferda Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sahte altını gerçeğine çok yakın yaptıkları zaman vatandaş ikili ilişkilerle de aldanabiliyor. Örneğin, kötü niyetli biri tanıdığı kişiye altınları gösterip, ’Bunlar bana düğünde takıldı. Satmak istiyorum. Veya sana emanete vereyim. Bu 100 TL yapar ama sen bana 50 TL ver’ dedikten sonra vatandaş kafasında hesap yapıyor. Kâra geçeceğini düşünerek bu alışverişi gerçekleştiriyor. Piyasalarda kuyumcuya da satmaya çalışıyorlar. Tüm bunlar neden oluyor? Altın 4 yıl önce 50- 60 TL civarındayken şu anda 140 TL civarında geziyor. Hal böyle olunca dolandırıcının iştahı kabarıyor. Bu nedenle vatandaş dikkatli olsun. Böyle durumlarda tanıdığı bir kuyumcuya gitsin."



Sahteler 10 lira ile 200 lira arasında satılıyor

Pazarlarda imitasyon altın satan Cumali Cenik işlerinin iyi gittiğini belirterek, "Millette para yok. Düğün sezonu yaklaşınca satış arttı. Gerçek altını kimse alamıyor. Alan da yatırım yapıyor. Gidip kasaya koyuyor. İmitasyon altın fiyatları 10 TL’den başlayıp 200 TL’ye kadar çıkıyor. Altınların Dubai, Suriye’den geldiğini söylüyorlar. Ama yüzde 99’u Çin’den geliyor. Başka da bir yerde imalathane yok" dedi.



Pazarda sahte altınları alıp inceleyen Hafize Toker ise "Gerçeğinden hiçbir farkı yok. Herhalde insanların alım güçleri de düştüğü için bunlara rağbet ediyorlar" diye konuştu.