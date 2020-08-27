Düğüne katılan belediye başkanı, Koronavirüs'e yakalandı

Kayseri'de Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun Koronavirüs'e yakalandı. AKP'li Coşkun, "Katıldığım bir düğünden sonra testim pozitif çıktı. Şu an sağlık durumum iyi" dedi.

Sözcü'nin aktardığına göre Kayseri’de AKP’li belediye başkanı Vural Çoşkun, Koronavirüs'e yakalandı. Kayseri’de bir gazeteye açıklamalarda bulunan Coşkun şunları söyledi:

Belediye başkanları toplantısına girerken yaptığım test sonucu negatifti ancak düğünden sonra yapılan test sonucum pozitif çıktı. Hafif ateş, hafif baş ağrısı ve hafif öksürük var ama çok şükür sağlık durumumuz çok iyi.

Öte yandan AKP’li başkanın 17 ve 24 Ağustos tarihlerinde katıldığı düğün, nikah törenlerine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Coşkun’un sosyal mesafe kuralına uymaması ve maske takmaması dikkat çekti.