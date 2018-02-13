Düğüne 4 gün kala nişanlısını öldüren sanık hakim karşısına çıktı...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT\'ta 8 ay önce tartıştığı nişanlısı Ali Ayberk Kahveci\'yi tek bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen Ayşenur Yılmaz\'ın \"Haksız tahrik altında kasten öldürmek\" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Ayşenur Yılmaz, \"Ben Ali Ayberk\'i çok seviyordum. Hayallerimiz vardı. Öldürmek gibi bir kastım yoktu\" dedi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşenur Yılmaz (23) ile taraf avukatları katıldı. Sanık Ayşenur Yılmaz, Ali Ayberk Kahveci (23) ile 1,5 yıldır nişanlı olduğunu söyleyerek, \"Nikahımıza 4 gün kalmıştı. Evimizi yerleştirmiştik. Olay günü de telefonda konuşurken bana bağırdı. \'Neden telefonu açmıyorsun, bakmıyorsun\' dedi. Bende sakin olmasını istedim. Bana defalarca ağır küfürler etti. Ben telefonu kapattım. Daha sonra aradı. Ancak telefonu açamadım. Ben ailemle yaşadığım evdeydim. Evde sadece kuzenim F.A. vardı. Ali bu eve geldi. Bana saldırıp beni dövdü. Kuzenim F.A. araya girmeye çalıştı fakat başaramadı. Ben o arada mutfağa doğru kaçtım. Burada elektrik süpürgesinin sopası ile kafama doğru vuracakken kolumu kaldırıp engel oldum. Üzerime doğru gelmeye devam etti. Ben de bu sırada mutfak tezgahı üzerinde bulunan bıçağı elime aldım. Ancak bu bıçağı sağa, sola sallamadım ve savurmadım. Ali Ayberk\'e \'Beni mi öldüreceksin?\' diye söyledim. Benim üzerime çullandığı sırada bıçak ona batmış, ben bunu fark etmedim. Kendisi bıçağın battığını söyledi. \'Şaka mı yapıyorsun ?\' dedim. \'Hayır, şaka değil\' dedi. Bir iki adım attıktan sonra yere çöktü. Camı açarak site görevlilerini çağırmak istedim. Arkadaşlarını görüp, onları çağırdım. Onları ismen tanımıyordum ancak görmüştüm. Onlar eve geldiler. Ali Ayberk\'i hastaneye götürdük. Doktorlar öldüğünü söylediler. Ben zaten şoka girmiştim. Kuzenim F. A.\'yı arayıp da suç delillerini yok etmesi için bir şey söylemedim. Ben Ali Ayberk\'i çok seviyordum. Hayallerimiz vardı. Öldürmek gibi bir kastım yoktu\" dedi.

\"ALİ GAYET MUTLU ŞEKİLDE GİTTİ\"

Ali Ayberk Kahveci\'nin olay günü yanında olan arkadaşı D.Ü. de duruşmada \"tanık\" olarak dinlendi. Tanık D.Ü. ifadesinde, \"Olay günü çocukluk arkadaşım Ali Ayberk Kahveci beni arayarak benim kullandığım araçla nişanlısı Ayşenur Yılmaz\'ın bulunduğu eve gitmek istemişti. Ben S. T. ile birlikte Ali\'yi alarak söylediği adrese gittik. Biz kapıda bekledik Ali Ayberk ise yukarı çıktı. Ali gayet mutlu şekilde gitti. 15 dakika kadar sonra bir ses geldi. Ayşenur\'un kardeşi olduğunu zannettiğim şahıs \'Ağabeyi yukarıya gelir misiniz ?\' dedi. Aşağıya inip, kapıyı açtı. Yukarı çıktık ve Ali Ayberk\'in kanlar içinde olduğunu gördük. Panik yapıp ambulansı çağırmadan kendimiz hastaneye götürdük. Biz hastanedeyken sanık Ayşenur benim telefonumdan evde kalan, bizi yukarı çağıran kişiyi arayarak \'Ortalığı temizler misin, annemler gelecek\' dediğini duydum\" ifadelerini kullandı.

\"MÜVEKKİLİM ÖLDÜRMEK YA DA YARALAMAK GİBİ BİR KASTI YOKTUR\"

Sanık Ayşenur Yılmaz\'ın avukatı da müvekkilinin kastının öldürmek ya da yaralamak olmadığını, ölenin müvekkiline karşı kesintisiz devam eden bir saldırısı olduğunu kaydederek şunları söyledi:

\"Saldırı devam ederken bıçağı eline alıp \'Üzerime gelme\' diyerek kendisini korumak istemiştir. Üzerine çullanınca bıçak batmıştır. Aralarında öldürmeye neden olacak bir husumet yoktur. Bıçağın geldiği ve isabet ettiği yer doğrudan da kalp bölgesi de değildir. Koltuk altından 2 cm\'lik bir kesik oluşmuştur. Darbe sayısı tektir. Öldürme kastı olsa darbe sayısı birden çok olabilirdi. Olaydan sonra yardım da istemiştir. Meşru müdafaa halinin de oluştuğunu düşünüyoruz. Bu nedenle suç vasfı da değişebilir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmasını, adli kontrol hükümleri ile de olsa tahliyesini talep ediyoruz.\"

Ayşenur Yılmaz\'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre 3 Temmuz 2017 tarihinde Esenyurt\'ta meydana gelen olay şöyle oldu: Evlilik hazırlıkları yapan Ayşenur Yılmaz ve nişanlısı Ali Ayberk Kahveci arasında gün içinde telefonda tartışmalar yaşadı. Anahtarı almak için Ali Ayberk Kahveci, Ayşenur Yılmaz\'ın evine gitti. Gün içerisinde telefonda yaşanan tartışmaların devamı niteliğinde Kahveci ile Yılmaz arasında tartışma devam etti. Ali Ayberk Kahveci, nişanlısı Ayşenur Yılmaz\'a küfür ederek, eliyle vurdu, sopayla saldırdı. Mutfağa kaçan Ayşenur Yılmaz\'ın peşinden gelen nişanlısı Ali Ayberk Kahveci\'ye tezgahın üzerinden aldığı bıçakla sol göğüs bölgesine bir kez vurdu. Ali Ayberk Kahveci

kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ayşenur Yılmaz\'ın hastanedeyken telefonla akrabası F.A.\'yı arayarak olay yerini ve

bıçağı temizlemesini istedi. Olayın ardından Ayşenur Yılmaz tutuklandı. İddianamede şüpheli Ayşenur Yılmaz\'ın \"Haksız tahrik altında kasten öldürmek\" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, tutuksuz şüpheli F.A.\'nın ise \"Suç delillerini yok etme , gizleme veya değiştirme\" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çaptırılması isteniyor.



