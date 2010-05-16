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Yaşam

Düğünden dönen tekne battı 4 kişi kayıp

İstanbul Kınalıada açıklarında geceyarısı bir sandalın alabora olması sonucu 4 kişi kayboldu.

16 Mayıs 2010 03:00

T24- İstanbul Kınalıada açıklarında geceyarısı bir sandalın alabora olması sonucu 4 kişi kayboldu.

 

Edinilen bilgiye göre Kınalıada'daki bir düğünden ayrılan 5 kişi Maltepe'ye gitmek için 3 metrelik bir sandala bindi. Ancak aşırı rüzgarın da etkesiyle sandal alabora oldu.

 

1 kişi Adalar hattında çalışan tekne tarafından kurtarıldı. Ancak 4 kişi hala kayıp.

 

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, olay bölgesine bir helikopter ile 2 sahil güvenlik botu gönderildi. Arama çalışmaları sürüyor.

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