Düğünden dönen tekne battı 4 kişi kayıp

T24- İstanbul Kınalıada açıklarında geceyarısı bir sandalın alabora olması sonucu 4 kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre Kınalıada'daki bir düğünden ayrılan 5 kişi Maltepe'ye gitmek için 3 metrelik bir sandala bindi. Ancak aşırı rüzgarın da etkesiyle sandal alabora oldu.

1 kişi Adalar hattında çalışan tekne tarafından kurtarıldı. Ancak 4 kişi hala kayıp.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, olay bölgesine bir helikopter ile 2 sahil güvenlik botu gönderildi. Arama çalışmaları sürüyor.

