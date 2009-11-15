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Yaşam

Düğünden dönen araca taşlı saldırı: 1 ölü

Bursa'nın Karacebey ilçesinde bir grup, düğünden dönen bir ailenin aracına taşlarla saldırı düzenledi.

15 Kasım 2009 02:00

T24 - Bursa'nın Karacebey ilçesinde bir grup, düğünden dönen bir ailenin aracına taşlarla saldırı düzenledi. 22 yaşındaki anne ölürken, kızı da yaralandı.



Bursa'nın Karacabey ilçesinde yol verme meselesinden tartıştıkları kişiye köy girişinde pusu kuran zanlıların 25 kilogramlık kaya attığı otomobilde bulunan anne öldü, 2.5 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Sultaniye köyünde düğüne katılan Kamil Atış (23), eşi Burcu (22), kızları 2.5 yaşındaki Minel ve Figen (5) ile Bakırköy'deki evlerine gitmek üzere 16 TH 602 plakalı otomobilleriyle yola çıktı.

Kamil Atış, yolda, aynı düğüne katılan ve uzaktan akraba oldukları öğrenilen 16 U 0570 plakalı otomobilin sürücüsü H.K. (17) ve arkadaşı G.K. (17) ile yol verme meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Sarıbey köyünün girişinde otomobilden inen Atış, H.K'nin kullandığı otomobile levyeyle vurmaya başladı. Bunun üzerine, H.K ve G.K, otomobille kaçtı.

H.K. ve G.K, arkadaşları İsmail E. (19), O.K. (17) ve Şükrü A'yı (29) arayarak, Hotanlı köyü girişine gelmelerini istedi.

Hotanlı köyü girişinde yolu kesen ve pusu kuran zanlılardan biri, hareket halindeki Kamil Atış yönetimindeki otomobile yaklaşık 25 kilogram ağırlığında kaya attı. Camı parçalayan kaya, otomobilin ön koltuğunda oturan Burcu Atış ile 2.5 yaşındaki kızı Minel'e çarptı.

Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Burcu Atış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Minel Atış ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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