Düğündeki 'müzik' kavgasıyla ilgili 4 şüpheli serbest

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA) - İZMİR\'deki düğünde kız ve erkek tarafı arasında, çalınan müzikler konusunda anlaşmazlık nedeniyle çıkan, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı, 16 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bayındır\'a 21 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıloba Mahallesi\'nde yaşayan Halim Y., Şanlıurfalı Şükran Y. ile evlendi. Çift için 25 Ağustos günü, mahalledeki okulun bahçesinde davullu zurnalı düğün yapıldı. Düğünde, kız ve erkek tarafı arasında, 1 gün önceki kına gecesinde çalınan müzikler yüzünden yaşanan gerginlik, bu kez kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavga sırasında davetliler, büyük korku yaşadı. Kızıloba Mahallesi\'nin muhtarı Mehmet Gelir tabancasıyla havaya ateş ederken, olay yerine ulaşan jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga yatıştırıldı. Kavgada yaralanan 16 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bayındır Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 14 kişi, taburcu edildi. Durumu kritik olan yaralılardan C.C. (32) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, E.M. (45) ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. 2 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Jandarma, olay sonrası soruşturma başlattı. Düğün görüntülerini inceleyen ve tanıkların ifadelerine başvuran jandarma, kavgaya karıştıkları belirlenen M.G., İ.K., Ş.B. ve B.D.\'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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