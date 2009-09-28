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Yaşam

Düğünde ‘tekme’ kavgası: 2 yaralı

28 Eylül 2009 15:49

Düğünde ‘tekme’ kavgası: 2 yaralı

MARDİN’in Midyat İlçesi’nde 15 yaşındaki S.K., bir düğünde kendisine tekme atan 17 yaşındaki İ.A. ile 16 yaşındaki H.D.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Midyat Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun bahçesinde yapılan bir düğünde, S.K. ile İ.A. ve H.D. arasında ‘tekme atma’ yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada S.K., üzerinde taşıdığı bıçakla İ.A. ile H.D.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Yaralılar, düğüne katılanlar tarafından götürüldükleri Midyat Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaydan sonra gözaltına aldığı S.K. ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


 

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