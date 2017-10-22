Düğünde tartıştığı dayısını bıçakla öldürdü

OĞUZELİ (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Oğuzeli İlçesi\'nde, 51 yaşındaki Abdulkadir K., karşılaştığı düğünde aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı 68 yaşındaki Mehmet Hanifi Baytap\'ı bıçaklayıp öldürdü.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. Yakınının düğününe katılan Abdulkadir K., burada aralarındaki arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı Mehmet Hanifi Baytap ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Abdulkadir K., yanındaki bıçakla dayısı Baytap\'a saldırdı. Düğündekileri şoke eden kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri alan Baytap ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi\'ne götürülen Mehmet Hanifi Baytap, acil serviste doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Baytap\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, polis dayısını öldüren Abdulkadir K.\'yı gözaltına aldı.