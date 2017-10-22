Düğünde takı yüzünden çıkan kavgada gelin yaralandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'daki bir düğünde gelinle damada takılan takıların, kız tarafında kalması nedeniyle çıkan kavgada gelin ve 11 kişi, hafif yaralandı.

Olay, İlkadım İlçesi, Karasamsun Mahallesi\'nde bulunan Çamlıköy Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, 17 Ekim Salı günü, nikahı kıyılan damat Bilgin Akhan ve gelin Duru Akhan\'ın bugün düğün töreni oldu. Düğün sonrası gelinle damada takılan takıların, kız tarafında kalması nedeniyle iki aile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, gelin Akhan ile her iki aileden 11 kişi, hafif yaralandı. Akhan, olay yerine çağrılan ambulansla önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne ardından Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Diğer yaralılar da çevredeki hastanelere götürüldü. Polis, olayla ilgili bazı kişileri gözaltına aldı.

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