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Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, düğün töreni sırasında silahla havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı

28 Ağustos 2018 03:43

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, düğün töreni sırasında silahla havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Sarpın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede gerçekleştirilen düğün töreni sırasında havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada Selman Boslan (8), Hüseyin Yılmaz, Süleyman Yılmaz ve Nazım Cantürk’e vücutlarına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı. 4 yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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