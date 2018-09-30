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Düğünde, maganda kurşunuyla başından yaralandı

ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde düğünde, kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunun başına isabet ettiği Havva Semiz (45), yaralandı

30 Eylül 2018 16:54

ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde düğünde, kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunun başına isabet ettiği Havva Semiz (45), yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kumarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Düğünde havaya ateş açanlardan birinin tabancasından çıkan kurşun, davetlilerden Havva Semiz\'in başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Semiz, çağırılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, Semiz\'i yaralayan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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