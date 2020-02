Düğünde maganda kurşununun hedefi oldu, vuran kişi serbest kaldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sinanpaşa ilçesinde, arkadaşlarıyla düğüne katılan İhsan Önkur (23), tabancayla ateş açmaya çalışan davetli tarafından vuruldu. Maganda kurşunuyla ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Önkur, serbest bırakılan kişinin tutuklanmasını istedi.

Afyonkarahisar merkezde oturan İhsan Önkur, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde geçen cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte davetli olduğu düğüne katıldı. Düğün sahiplerinin uyarılarına rağmen M.Y. adlı davetli, yanındaki tabancayla ateş açmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi sonrası duran M.Y.\'nin, iddiaya göre, kurcalarken ateş alan tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Önkur\'a isabet etti. Yere yığılan Önkur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sol kolundan geçip, midesi ve dalağına zarar veren kurşun nedeniyle ağır yaralanan Önkur\'un tedavisinin sürdüğü belirtildi. M.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARDEŞİNİN YANINDAN AYRILMIYOR

Hastanede 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra genel cerrahi servisine alınan İhsan Önkur\'un down sendromlu ağabeyi İbrahim Önkur (24) ise kardeşinin yanından ayrılmadı. El işaretleriyle kardeşinin durumuna üzüntüsünü, dayısı Şakir Arslan\'a anlatmaya çalışan İbrahim Önkur, dayısına sarılıp, öperek, teskin etmeye çalıştı.

\'ŞİMDİ BAŞIMIZA BİR İŞ AÇACAK\' DEMİŞ

Anne Kamer Önkur (43), oğlunun, kendisine Düzağaç beldesinde düğüne gideceğini söyleyerek, evden çıktığını kaydetti. Önkur, \"Oğlum arkadaşlarıyla birlikte düğün evine varmış ve bir yere oturmuşlar. O esnada bir kişi silahla oynuyormuş. Havaya ateş açmış. Hatta millet silah atmaması için uyarmış. O esnada oğlum da arkadaşlarına dönerek, \'Şimdi başımıza bir iş açacak\' diye konuşurken, silah patlamış, kolundan girmiş ve midesini delmiş, daha sonra dalağını parçalamış\" dedi.

\'SAĞLIĞINA KAVUŞMASI 2 YILI BULABİLİRMİŞ\'

Ailecek büyük acı yaşadıklarını anlatan anne Önkur, tabancayla ateş açan kişinin serbest bırakılmasına da anlam veremediklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Kendi egosunu tatmin etmek isterken, bizim canımızı yaktı. Çocuğumu delik deşik ettiler. Çocuğum canıyla uğraşıyor. 3 gündür hastanelerdeyiz. Çocuğum daha bugün kendine geldi. Sırf gösteriş için silah atılmamalı. Bizim yaşadığımız bu olayı başka anne ve babalar yaşamasın. Ayrıca oğlumu vuran kişi, olaydan 2 gün sonra serbest bırakılmış. Bu, bizi çok üzdü ve moralimizi bozdu. Oğlumu vuran kişi, elini kolunu sallayarak geziyor. Oğlumun sağlığına kavuşmasının 2 yılı bulabileceği söyleniyor. Oğlum birkaç defa ameliyat olacak.\"

\'MAGANDA KURŞUNLARINA KİM \'DUR\' DİYECEK?\'

Yeğeni İhsan Önkur\'un ağır yaralandığını, beraberindeki arkadaşlarının kendisini aradığında öğrendiğini anlatan dayı Şakir Arslan (34), ilk duyduğunda inanamadığını ve büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Arslan, \"Yeğenime bir maganda kurşununun geldiğini, kolundan girerek, midesinden geçip, dalağını parçaladığını öğrenince daha çok yıkıldık. Silah terörüne kim \'Dur\' diyecek? Kanayan yaralar, ne zaman dinecek? Acılı ailelerin sorunları ne zaman bitecek? Devlet büyüklerimize sesleniyoruz; düğünlerde bu maganda kurşunlarına kim \'Dur\' diyecek? Şu an yeğenim, hastanede ve bundan sonra hayatı daha çok tehlikede. Yeğenimi vuran kişinin de serbest bırakılması bizleri çok üzdü. İnsan hayatı bu kadar basit mi? Böyle bir şey varsa herkes silahlanıp, dışarı mı çıksın? Birilerinin zevki için kaç can yanacak ve kaç aile yıkılacak?\" diye konuştu.

\'KAÇMAYA FIRSAT GELMEDEN VURULDUM\'

Tedavisi devam eden İhsan Önkur da yaşadıklarını hasta yatağında, şöyle anlattı:

\"Düğüne gittik. Düğün yeni başlıyordu. Yemekten sonra arkadaşlarla beraber oturmaya geçince, elinde silahlı bir adam, havaya ateş etmeye çalışıyordu. Çevresinden tepki alıyordu. Ateş edemeyince bize doğrulttu silahı. Kaçmaya fırsat gelmeden aniden vuruldum. Mide, dalak ve kolumun bir tarafı kemiğin ortasından kırık. Midede 2 delik var, dalağı aldılar. Benim yaşadığımı, kimse yaşamasın. Beni vuran kişi, dışarıdaymış. Onun tekrar tutuklanmasını istiyorum.\"

FOTOĞRAFLI