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Düğünde 'maganda' kurşunu: 3 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tabanca ile havaya ateş açıp, iddiaya göre mermisinin bittiğini sanarak silahını tekrar ateşleyen M

23 Eylül 2018 03:31

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde, tabanca ile havaya ateş açıp, iddiaya göre mermisinin bittiğini sanarak silahını tekrar ateşleyen M.Y. (53), 3 kişiyi bacaklarından vurarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Orhangazi-İznik Yolu üzerinde, Yeniköy altında bulunan alanda yapılan düğünde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniköy altındaki düğünde M.Y. isimli kişi, düğünde kendisine ait bulundurma ruhsatlı olduğu ileri sürülen tabanca ile kabalalığın arasında havaya 8-9 el ateş etti. Tabancasındaki mermilerin bittiğini sanan M.Y. tabancasını yere doğru da ateşleyince silahtan çıkan mermiler düğünde bulunan Şahin Yürektürk (47) ile oğlu Rıdvan Mete Yürektürk’e (13) ve 9 yaşındaki Efe Kaçıra isimli çocuğun ayağına isabet etti. Bacaklarından yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, jandarma ekipleri olay üzerine yaptığı araştırma sonrasında M.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. M.Y.’nin Orhangazi Jandarma Komutanlığı\'ndaki ifadesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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