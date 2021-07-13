T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düğünde havaya ateş açtı, kuzenini öldürdü

13 Temmuz 2021 14:51

Ankara'da düğünde rastgele havaya ateş açan Ö.Ç., kuzeni Muhammet Görkem Bozkurt'u (22) vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, Gölbaşı ilçesinde Ayşegül ve Eyüphan Özdemir çiftinin düğününde meydana geldi. Çiftin akrabalarından Ö.Ç., düğünde tabancasını çıkararak rastgele havaya ateş açtı. Bu sırada silah tutukluk yaptı. Ö.Ç. kontrol ederken silah patlayınca yanına bulunan kuzeni Muhammet Görkem Bozkurt'un göğsünden vurulmasına neden oldu. Ağır yaralanan Bozkurt'a, ilk müdahaleyi düğündekiler yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekibinin müdahalesinden sonra Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, Haymana ilçesinde toprağa verilirken, gözaltına alınan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

 

Düğün magandasıhavaya ateş açtıÖ.ÇMuhammet Görkem BozkurtAnkara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24